Üniversiteli genç, down sendromlular için çalışıyor

Matematik bölümü öğrencisi Duygu Deniz Turhanlar, İyilik Atölyesi’nde down sendromlu gençlere gönüllü ablalık yapıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde okuyan ve sosyal sorumluluk projesinde yer alan Turhanlar, özel bir firmanın desteğiyle İzmir Down Sendromu Derneği aileleri ve çocukları tarafından işletilen İyilik Atölyesi’nde faaliyetler yürütüyor. Geçtiğimiz yıl temmuzda açılan atölyeye tesadüfen konuk olduğunu anlatan öğrenci, şunları söyledi:

“Atölye açıldığında ailemle tesadüfen gittik. Siparişimi verdiğimde onlarla olmam gerektiğini hissettim. Onlarla yol almayı, sosyal bir projenin içinde bulunmayı istedim. Down sendromlu gençlerimiz müşterilere menü yanı sıra adisyon ve kalem veriyor. Biz de onları izliyoruz. İşlerine karışmadan siparişlerin doğru gitmesini sağlıyoruz. Çok yoğun olduğunda ya da sıcak servislerin bazılarında ben de destek veriyorum. Onlarla gönüllü çalışıyorum. Siz bir adım bile yaklaşmadan onlar size sevgilerini direkt gösteriyor. Koşup sarılıyorlar. Konuşuyorlar ve sizin iletişim kurmanız onları çok sevindiriyor. Bazı gençlerimizin müdavimleri bile var. Onlar için gelen müşteri grubu oluyor. Gün geçtikçe iletişimimiz çok güçlendi. Artık kafe dışında da görüşüyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Doğum günleri kutluyoruz. Aileleri de beni çocukları gibi görüyor. Ben de çok mutluyum, bağımı hiçbir şekilde koparmak istemiyorum.”

İLETİŞİMLERİ GÜÇLENİYOR

İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu da, “Çocuklarımız toplumla iç içe, iletişim halinde ve çok mutlular. Sipariş alıyor, hizmet ediyor, tatlı bir telaş içinde sürekli koşuşturuyorlar. Gönüllü gençlerimizle kendilerini daha da iyi ifade ediyorlar. Onlarla iletişimleri daha güçleniyor” dedi.