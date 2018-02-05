Üniversite öğrencisinden köy okuluna kütüphane

Kırıkkale Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde okuyan Mehmet Akif Yardım, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir köy okuluna kütüphane kazandırdı.

Yardım, yaklaşık 2,5 ay önce okuduğu bir kitaptan etkilenerek, kütüphanesi olmayan köy okullarına yönelik çalışma yapma kararı aldı. İki yıl önce seminerde tanıştığıYıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Cengiz Yozbatıran'dan da destek alan Yardım, doğup büyüdüğü Ereğli ilçesindeki Kurtlar köyündeki ortaokuluna kütüphane kurmak için kolları sıvadı.

İkili, sosyal medya üzerinden ve yakınlarından topladıkları yaklaşık 400 kitabı, Kurtlar Ortaokulu'nda 1 haftada oluşturdukları kütüphaneye yerleştirerek, öğrencilerin hizmetine sundu.

Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, kitap okuduğu sırada böyle bir projeyi hayata geçirmeyi düşündüğünü belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce bir seminerde tanıştığım üniversite öğrencisi Cengiz Yozbatıran ağabeyime mesaj atarak, projeden bahsettim. Onun da hoşuna gitti. Birlikte yol almaya karar verdik. Çevremizden, sosyal medyadan kitaplar toplamaya başladık." diye konuştu.