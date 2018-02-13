Üniversite öğrencileri için teknoloji yarışması başvuruları başladı

16 yıldır gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük öğrenci teknoloji yarışmalarından olan Microsoft Imagine Cup 2018’in başvuruları 13 Nisan’a kadar devam edecek. Imagine Cup’ta geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kategori bulunmuyor. Yarışmada herkes istediği alanda fikir ve proje geliştirme imkanına sahip. Imagine Cup 2018’de jüri, projelerdeki teknoloji altyapısına, Microsoft’un bulut platformu olan Azure servislerinin kullanımına ve projelerin ticari pazarlarda ne kadar şansı olacağını da ölçümlüyor olacak.

Bulut, yapay zeka, makine öğrenimi gibi teknolojilerin her gün daha da ön plana çıktığı günümüzde, 2003 yılından bu yana düzenlenen Imagine Cup, öğrencilerin bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Tüm Imagine Cup projelerinin mutlaka bir ya da birkaç Microsoft Azure servisini barındırmasını gerekiyor. Bunun yanı sıra, geleceği bugünden inşa eden projelerde mutlaka Yapay Zeka öğelerinin de yer almasını önemli bir etken.

Başvurular 13 Nisan’a kadar sürecek

Imagine Cup Türkiye ulusal finalleri için yapılacak başvurular 13 Nisan’a kadar sürecek. Türkiye finallerini kazanan ekip, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finalleri’nde ülkesini temsil edecek ve orada sıralamaya giren takımlar Dünya Finalleri’ne katılacak. İşte Türkiye Imagine Cup 2018’in başvuru takvimi:

13 Nisan 2018 – Son Başvuru Tarihi

13 Nisan - 20 Nisan 2018 - Jüri Değerlendirme ve Ön Eleme

24 Nisan 2018 - Finalistlerin Duyurulması

25 Nisan – 10 Mayıs 2018 – Finale Kalan Projelere Mentorluk Desteği

11 Mayıs 2018 – Ulusal Final

23 Mayıs 2018 – Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yarı Finali

13 Nisan – 20 Nisan 2018 tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleşecek olan yarışmada ulusal finale katılma hakkı kazanan takımlar 24 Nisan’da ilan edilecek ve 11 Mayıs tarihinde ise Türkiye Imagine Cup 2018 şampiyonu açıklanacak.