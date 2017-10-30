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    ‘Uluslararası Ergenlik Kongresi’ düzenleniyor

    Hürriyet Eğitim
    30.10.2017 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Günümüz ergenini anlamak amacıyla ‘Uluslararası Ergenlik Kongresi’ düzenleniyor. Bu yıl ilk kez yapılacak kongre, 9 Kasım Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

    Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) düzenlediği 1’inci Uluslararası Ergenlik Kongresi 9 Kasım Perşembe günü saat 09.30’da başlayacak. Maltepe Üniversitesi’nde yapılacak kongrenin açılış konuşmasını TOÇEV Başkanı Ebru Uygun ve Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Betül Çotuksöken üstleniyor. Kongrede günümüz ergenini anlamak üzerine Prof. Dr. Nermin Çelen, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Prof. Dr. Daniel Rijo, Prof. Dr. Figen Çok, Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl ve Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu konuşacak. Kayıt yaptırmak isteyenler egkayrak@tocev.org.tr adresine e-mail atabilir.

     

     

     

     

     

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