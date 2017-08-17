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    Uçakta şeker komasına giren yolcu hayatını kaybetti

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
    17 Ağustos 2017 - 10:59Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 10:59

    TÜRK Hava Yollarının (THY) Port Louis-İstanbul seferini yapan uçağında bulunan Hollandalı bir yolcu şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Hollandalı uyruklu Ramduelarie Ramavadh ailesiyle birlikte Mauritiusun başkenti Port Louisten İstanbul aktarmalı Amsterdama gitmek için THYuçağına bindiler. Hollandalı yolcu, uçak İstanbul Hava Sahasına yaklaştığı sırada aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi uçakta bulunan kabin görevlileri yaptı.

    Yapılan ilk müdahalede şeker komasına girdiği tespit edilen Ramavadh yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. THYnin Port Louis-İstanbul seferini yapan TC-LGN kuyruk tescilli Airbus A333 tipi uçağı saat 04.25de Atatürk Havalimanına iniş yaparken, Hollandalı yolcunun cenazesi morga kaldırıldı. 

    Etiketler: THY , şeker koması , ölüm , yolcu
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