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    Uçakta olay! Pilot kavga etti... Yolcular bekledi

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Pakistan’ın Karaçi kentine gidecek uçağı sefere hazırlanırken önce kaptan pilot rahatsızlandı sonra yerine atanan pilot ile harekat memuru kavga etti. Uçuş iki saat rötarlı olarak gerçekleştirildi.

    Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Karaçi seferini yapacak uçağının kalkışından önce kaptan pilot ile harekat memuru kavga etti, uçak iki saat rötarlı kalktı.

    Airporthaber'in haberine göre dün yapılan TK708 sefer sayılı İstanbul-Karaçi uçağı sefere hazırlanırken uçağın mesul pilotu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine nöbetteki kaptan pilot Ü.D. uçuşa davet edildi. Uçağı teslim alan pilot Ü.D., uçuşta sayım sırasında bir yolcunun fazla olduğunun anlaşılması ve uçuşun gecikmesi üzerine sinirlendi.

    Uçuş harekat memuru ile sözlü münakaşaya giren pilot Ü.D.’nin küfürlü konuşması üzerine harekat memuru ile pilot arasındaki tartışma büyüdü. Uçakta görevli diğer ekipler araya girdi ancak taraflar bir türlü sakinleşmedi. Bunun üzerine polis çağırıldı.

    Polis tarafları ikna etti ve kavga tatlıya bağlandı. Uçak 2 saat 20 dakika gecikmeli de olsa Karaçi’ye hareket etti.

     

     

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    Etiketler: THY
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