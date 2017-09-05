Uçak buraya indi! Zor anlar

Tek başına uçan pilot Gökhan Mızrak’ın kullandığı Cessna 152 tipi uçakta saat 16.05’teki kalkışından kısa süre sonra motor arızası meydana geldi. Havalimanına inemeyeceğini anlayan pilot Mızrak, uçağını piste yaklaşık 5 kilometre uzağındaki tarlaya başarıyla indirdi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düzlük alana inen uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Uçağın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Havalimanı’na götürüleceği bildirildi.