Twitter Mac'lerde tarih oluyor, kaldırılıyor!

Twitter’ın, Twitter Support hesabından paylaştığı bir Tweet’te, resmi uygulamayı Mac App Store‘dan çıkarıp, artık indirilemeyeceğini duyurdu. Ayrıca, uygulamanın 30 gün içinde bilgisayar tarafından desteklenmemeye başlanacağını belirtti.





Twitter, 2010 yılında macOS için üçüncü parti bir uygulama olan Tweetie‘yi satın almış ve 2011’de kendi markası altında yeniden piyasaya sürmüştü.

O zamandan beri, Twitterific ve Tweetbot gibi diğer üçüncü taraf uygulamaları daha hızlı bir oranda gelişme sağlayarak resmi uygulamayı saf dışı bırakmayı başardılar. Twitter, geçen Eylül ayında Apple Watch üzerindeki uygulamasını da piyasadan çekmişti.