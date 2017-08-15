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    Tuzlu suyla çalışan esnek pil yaptılar!

    chip.com.tr
    15 Ağustos 2017 - 07:59Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 07:59

    Çinli araştırmacılar, tuzlu suyla çalışan esnek bir pili gerçeğe dönüştürmeyi başardı!

    Giyilebilir cihazlar veya tıbbi cihazlar için pil yaparken, pilin sahip olması gereken bazı önemli özellikler var. Öncelikle, piller esnek olmalı, büküldüğünde veya kıvrıldığında hala çalışır halde olmalı ve ideal olarak, zararlı kimyasal barındırmamalı.

    Bugüne kadar bu kullanımlar için geliştirilen piller, en son bahsettiğimiz özelliğe sahip olamadılar, bunun yerine ekstra bir madde ile kimyasalların sızıp insan derisine temas etmesi engellendi. Ama bu onları kalınlaştırdığı için görünüşleri açısından bir eksi oldu. Şimdi ise, Çin'deki bir araştırma takımı yeni bir tip esnek pil geliştirdi ve bu piller o zararlı kimyasalları gerektirmiyor.

    Araştırma takımı, toksik veya çözücü elektrolitler yerine sodyum sülfat gibi sodyum-temelli kimyasalları (bir çeşit tuzlu su) kullandı. Bu maddelerin de insan derisine teması pek istenen bir şey değil, ama olur da bir şekilde sızsalar bile, diğer pillerdeki kimyasallar kadar tehlikeli bir durum ortaya çıkarmıyorlar.

    Araştırmacılar, bu pillerin sodyum-temelli sıvılarla çalışmasının ileride ter gibi vücut sıvılarından enerji alan teknolojiler geliştirilmesine yol açabileceğini düşünüyor.

    Etiketler: tuz , pil , batarya
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