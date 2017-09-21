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    Tutuklu CHP'li vekil Enis Berberoğlu hastaneye götürüldü

    Çağatay KENARLI (DHA)
    21.09.2017 - 17:39 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 17:52

    Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu bir sağlık problemi sebebiyle bugün hastaneye kaldırıldı.

    MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, saat 14.30'da Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Berberoğlu, tedavisinin ardından 16.30 sularında tekrar cezaevine geri getirildi.

    Etiketler: Enis Berberoğlu , CHP , tutuklu vekil , Hastane , son dakika , haber
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