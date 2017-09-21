Tutuklu CHP'li vekil Enis Berberoğlu hastaneye götürüldü

MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, saat 14.30'da Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Berberoğlu, tedavisinin ardından 16.30 sularında tekrar cezaevine geri getirildi.
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