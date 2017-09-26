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    Türkmenler ve Araplar boykot etti

    İDRİS EMEN-İPEK YEZDANİ
    26.09.2017 - 07:41 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 07:53

    KUZEY Irak yönetiminde dün sandıklar kurulurken referandum yapılacağı son kesinleşen Kerkük’te boykot vardı.

    Kentte yaşayan Türkmenler referandumu boykot ettiği için sandığa gitmedi. Irak’ın bölünmesine karşı çıktıkları için referanduma da karşı olduklarını söyleyen Irak Türkmen Cephesi sözcüsü Ali Mehdi, “Kerkük’te sokaklar bomboş. İşyerleri kapalı. Türkmenler evden çıkmadı. Kerkük’te bir gerginlik hâkim. Biz Türkmenler olarak bir aydır sürdürdüğümüz boykot kararını uyguladık. Bu yüzden sandığa gitmedik. Irak’ın bölünmesine ortak olmak istemediğimiz için sandığa gitmedik” dedi.

    IKBY’nin tek taraflı aldığı, Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin’in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala’nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kurulmuştu.

    Referanduma, kısa bir süre önce terör örgütü DEAŞ’ın elinden alınan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleri ile Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabaları da dahil edilmişti.

    Bu arada referandumun ardından Kerkük Valiliği dün gece sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Referandumu destekleyen Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ise dün eşiyle birlikte sandık başına giderek oy kullandı.

    Etiketler: bağımsızlık referandumu , türkmen , arap , referandum
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