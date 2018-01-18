Türkiye'ye tehdit savurdu! 'Uçakları düşürürüz'

Mikdad'ın açıklamalarını Suriye Devlet Televizyonu duyurdu. Mikdad "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad ayrıca "Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'nın konuşlandırdığı S-400 füze bataryaları, ülkedeki hava savunma sisteminin temelini oluşturuyor.

Bölgedeki hava sahasını kontrol eden Rusya ile görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'nın tepkisini çeken 'sınır güvenlik güçleri' oluşturulacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını ifade etmişti.

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