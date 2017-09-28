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    Türkiye kökenli kadın vekiller: Tedirginiz

    Celal ÖZCAN/BERLİN
    28.09.2017 - 00:39 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 00:39

    ALMANYA’da aşırı sağ AfD’nin de parlamentoya 94 milletvekili sokmuş olması ülkede tedirginlik yaratıyor. Parlamentoya giren 10’u kadın 14 Türkiye kökenli milletvekilini nasıl bir hava bekliyor? Salı günü meclise gelerek geçici kimliklerini alan Türkiye kökenli milletvekillerine bu soruyu sordum. Hemen hepsinin yanıtı aynı: “Tedirginiz.”

    Yeşiller’den Ekin Deligöz, meclisteki atmosferi en iyi tanıyan milletvekillerinden. 6’ncı kez meclise girmeyi başardı. Deligöz, “Açık söyleyim ben kaygılıyım” diye konuştu ve ekledi: “Mecliste sıcak bir atmosfer vardı. Yeri gelince, sert tartışmalar yapılırdı, ama beraber çalışırdık. Mülteci krizinde çok iyi bir birliktelik yaşadık. Şimdi bazı şeyleri açık konuşamayacağız. Ben çok sert, kırıcı ve düşmanca sözlü atışmalar yaşanacağından endişeliyim.”

    MASKELERİNİ DÜŞÜRMELİYİZ
    Federal Meclis’e ilk kez giren Yeşiller’den Canan Bayram, “Eğer Yeşiller koalisyona girerse, AfD daha güçlenir. Ben o nedenle Yeşiller’in koalisyona girmesine karşıyım” dedi.

    Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) ikinci kez seçilen Cansel Kızıltepe, AfD’ye karşı çok yoğun bir mücadele vereceklerini söyledi: “II. Dünya Savaşı’ndan sonra Naziler ilk kez parlamentoya girdi. Bizim için tasavvuru bile zor. Çok zor bir dönem başlıyor. Muhalefet olarak, AfD’nin maskesini düşüreceğiz.” SPD’den yine ikinci kez meclise giren Gülistan Yüksel, “Göçmenler ve mülteciler açısından iyi olmayan bir gelişme bu” dedi.

    Etiketler: AfD , Almanya , gazetehaberleri
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