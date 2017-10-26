Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Türkiye Barzani'ye şartını açıkladı: Bu adım önemli ama yetmez

    Türkiye Barzani'ye şartını açıkladı: Bu adım önemli ama yetmez

    Sevil ERKUŞ - ANKARA
    26.10.2017 - 13:06 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarından satır başları şöyle:

    Barzani referandumu iptal etmeli. Barzani’ye baş başa görüşmelerimizde neler kaybedeceklerini bir dost gibi anlattım. Ama başka kim akıl verdiyse biliyoruz kimlerin akıl verdiğini o akıl verenler yardım edebiliyor mu? Merkezi hükümetin bizim muhatabımız olduğunu söylüyoruz.

    Kuzey Irak'ın dondurma adımı önemli ama yetersiz. Bölgesel yönetime tavsiyemiz bir çatışma olmadan Bağdat’ın taleplerinin yerine getirilmesi. Sınır kapılarının kontrolü Bağdat’ta olmalı. Bu yapıldıktan sonra gerekirse yeni kapı da açarız.

    IRAK DA BARZANİ'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

    Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin referandumu dondurma talebini reddederek, referandumun iptal edilmesinde ısrarcı olduğunu açıkladı.

    Abadi, "IKBY referandumunun dondurulmasını kabul etmiyoruz, iptalini istiyoruz." dedi. Abadi bugün yaptığı açıklamada "(Referandumun) iptali ve Anayasa'ya saygı gösterilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

    Abadi'nin bu tavrı, Kürt yönetiminin krizi görüşmeler yoluyla çözmek için dün yaptığı referandum sonuçlarını "askıya alma" teklifinin reddi anlamına geliyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: mevlüt çavuşoğlu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri