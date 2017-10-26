Türkiye Barzani'ye şartını açıkladı: Bu adım önemli ama yetmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarından satır başları şöyle:

Barzani referandumu iptal etmeli. Barzani’ye baş başa görüşmelerimizde neler kaybedeceklerini bir dost gibi anlattım. Ama başka kim akıl verdiyse biliyoruz kimlerin akıl verdiğini o akıl verenler yardım edebiliyor mu? Merkezi hükümetin bizim muhatabımız olduğunu söylüyoruz.

Kuzey Irak'ın dondurma adımı önemli ama yetersiz. Bölgesel yönetime tavsiyemiz bir çatışma olmadan Bağdat’ın taleplerinin yerine getirilmesi. Sınır kapılarının kontrolü Bağdat’ta olmalı. Bu yapıldıktan sonra gerekirse yeni kapı da açarız.

IRAK DA BARZANİ'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin referandumu dondurma talebini reddederek, referandumun iptal edilmesinde ısrarcı olduğunu açıkladı.

Abadi, "IKBY referandumunun dondurulmasını kabul etmiyoruz, iptalini istiyoruz." dedi. Abadi bugün yaptığı açıklamada "(Referandumun) iptali ve Anayasa'ya saygı gösterilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Abadi'nin bu tavrı, Kürt yönetiminin krizi görüşmeler yoluyla çözmek için dün yaptığı referandum sonuçlarını "askıya alma" teklifinin reddi anlamına geliyor.

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