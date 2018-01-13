Turkcell Europe Lifecell oldu

TELEKOM Deutschland Multibrand GmbH ile Turkcell’in 7 yıldır devam eden işbirliğinin Lifecell markasına dönüşümü ile Almanya’da, Türklerin dışındaki diğer etnik gruplara ulaşılması hedefleniyor. Bunun için abonelere yüksek hacimli internet paketleri içeren yeni tarifeler de sunulacak. Lifecell’in sloganı, ‘Sonsuz İnternet, Sonsuz Konuşma, Sonsuz Keyif.’

Telekom Deutschland Multibrand Genel Müdürü Philipp Mertens, bugüne kadar Turkcell ile marka işbirliğinin başarıyla yürütüldüğünü ve Lifecell’in de başarıya ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Turkcell Europe GmbH Genel Müdürü Doğuş Kuran da, “Bugün bence hem Deutsche Telekom, hem de Turkcell için çok önemli bir gün. Turkcell’in Türkiye’de yapmış olduğu dönüşümün bence en görünecek, en görünür olacak uygulamasını ve bilgi paylaşımını, tecrübe paylaşımını sekiz yıllık ortağımız olan Deutsche Telekom ile yapma imkanımız olacak” dedi.

HEDEFLERİNİ ANLATTI

Turkcell Europe ve Lifecell Pazarlama Sorumlusu Zafer Karaca ise Lifecell ile hedeflerini şöyle anlattı:

“Lifecell ile yeni ufuklara açılmak istiyoruz. Almanya mobil iletişim pazarında yeni potansiyeller yakalamak istiyoruz. Bunu Lifecell markası ile daha iyi yapacağımıza inanıyoruz. Türklerin dışındaki farklı gruplara da hitap edecek güce sahip olduğumuza inanıyoruz.”

Lifecell’in SUPER M, SUPER L ve SUPER XL tarifeleri tanıtılırken abonelerin Fizy, Dergilik ve BIP gibi hizmetlerinden yararlanabilecekleri belirtildi.