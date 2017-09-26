‘Türk vatandaşları Almanya’da misafir’

SANDIKTA patlama yapan AfD’nin liste başı adayı Alexander Gauland’ın ilk açıklamaları Almanya’yı ve en başta da Türkleri korkuttu. Gauland, pazar akşamı ilk tahminler açıklanır açıklanmaz, “Merkel’i kovalayacağız. Ülkemizi ve halkımızı geri alacağız” dedi. Gauland pazartesi günü de bu açıklamalarından geri adım atmadı ve “Biz onları kovalamak zorundayız ve bunu yapacağız” diye konuştu. Alexander Gauland, “halkı ve ülkeyi geri alacağız” sözünü ise şöyle savundu:

“1 milyon mülteci alındı. Onlar bizim ülkemizi bizden bir parça aldı. Bu yabancı insan ve kültürlerin istilasından ülkemizi ve halkımızı geri alacağız.”

TÜRKLER NEREYE AİT?

Gauland, Hürriyet’in “Almanya’da 3 milyon Türkiyeli yaşıyor. Onlar da Alman milletine mi ait? Yoksa onları imha mı edeceksiniz?” sorusuna, “Alman vatandaşı olanlar buraya ait. Ama çifte vatandaş ve Türk vatandaşı olanlar burada misafirdir” dedi.

“Burada yaşayan Türkler şimdi korkmalı mı?” sorusuna ise Gauland şu yanıtı verdi:

“Ben çok açık söyledim. Çifte pasaportlular, öte yanda Erdoğan’ın anayasasına evet dedi. Onlar buraya halen içsel uyum sağlamamışlar. Bu uzun vadede zor olacak.”

AfD Eşbaşkanı Jörg Meuthen, “Mecliste çok sert bir muhalefet yapacağız” dedi.