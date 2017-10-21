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    Türk üniversiteleri Doğu Avrupa’da yükselişte

    Önder ÖNDEŞ
    21.10.2017 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS’in ‘Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasına Türkiye’den 31 üniversite girdi. Bölgenin en iyisi Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi olurken, Türkiye’den en iyi dereceyi geçen yıla göre 2 sıra ilerleyerek 7’nciliğe yükselen Boğaziçi Üniversitesi elde etti. ODTÜ de 9’unculukla ilk 10’a girdi.

    QS, Doğu Avrupa ve Orta Asya sıralamalarında yükseköğretim kurumlarını akademik saygınlık, öğrenci-fakülte oranı, araştırma etkisi, uluslararası görünüm gibi kriterlere göre sıralıyor. 250 üniversitenin girebildiği ‘Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasında, Türkiye 31 yükseköğretim kurumuyla temsil edildi. En iyi dereceyi 7’ncilikle Boğaziçi elde ederken, onu Orta Doğu Teknik Üniversitesi 9 ve Bilkent 12’nci sıradan takip etti. Bölgenin en iyileri ise Rusya’dan çıktı.

    Türk üniversiteleri Doğu Avrupa’da yükselişte

    TÜRK ÜNİVERSİTELERİ SIRA KAZANDI

    Bu yılki sıralamaya girmeye hak kazanan 31 üniversitenin önemli bir kısmı listede daha üst sıralara yerleşti. Boğaziçi 9’unculuktan 7’ye; ODTÜ ise 14’üncü sıradan 9’a yükseldi. Bilkent 12’ncilikle 2017’deki konumunu korurken, Koç 16’ncı sıradan 14’e çıktı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi üç sıra ilerleyerek 31’inci olurken Hacettepe, Ankara, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Erciyes gibi üniversiteler de bu yıl daha üst sıralarda kendilerine yer buldu.

    Türk üniversiteleri Doğu Avrupa’da yükselişte

    RUSYA ZİRVEDE

    Yükseköğretimde Türkiye’nin önde gelen rakiplerinden Rusya, 250 üniversitenin girmeyi başardığı sıralamada 74 yükseköğretim kurumuyla temsil edildi. İlk onda üç üniversitesi yer aldı; Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi geçen yılki pozisyonunu koruyarak bölgenin en iyisi oldu. Novosibirsk Devlet Üniversitesi ikinci ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi ise 4’üncü sıradaydı. Ayrıca Polonya 21, Çek Cumhuriyeti 17, Ukrayna 16 ve Macaristan 8 üniversiteyle en iyi görünümü elde eden ülkeler arasında kendine yer buldu.

    Türk üniversiteleri Doğu Avrupa’da yükselişte

    Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018

    TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

    2018     2017          KURUM

      7           9             Boğaziçi Üniversitesi

      9           14           Orta Doğu Teknik Üniversitesi

      12         12           Bilkent Üniversitesi

      14         16           Koç Üniversitesi

      16         13           Sabancı Üniversitesi

      26         23           İstanbul Teknik Üniversitesi

      31         34           İstanbul Üniversitesi

      38         40           Hacettepe Üniversitesi

      61         64           Ankara Üniversitesi

      80         72           Ege Üniversitesi

      82         101         İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

      85         85           Gazi Üniversitesi

      97         92           Dokuz Eylül Üniversitesi

      111       227         Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE)

      127       130         Erciyes Üniversitesi

      137       130         İstanbul Bilgi Üniversitesi

      145       -               TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

    151-160 137         Atatürk Üniversitesi

    151-160 127         Çukurova Üniversitesi

    161-170 137         Galatasaray Üniversitesi

    191-200 232         Başkent Üniversitesi

    191-200 233         Özyeğin Üniversitesi

    201-250 202         Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    201-250 162         Akdeniz Üniversitesi

    201-250 199         Atılım Üniversitesi

    201-250 215         Doğu Akdeniz Üniversitesi

    201-250 255         Fırat Üniversitesi

    201-250 253         Işık Üniversitesi

    201-250 229         İzmir Ekonomi Üniversitesi

    201-250 255         Kadir Has Üniversitesi

    201-250 262         Namık Kemal Üniversitesi

    Türk üniversiteleri Doğu Avrupa’da yükselişte

    Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018

    İlk 10

    2018    2017          Kurum                                                           Ülke

      1           1             Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi   Rusya

      2           2             Novosibirsk Devlet Üniversitesi                  Rusya

      3           5             Tartu Üniversitesi                                       Estonya

      4           3             St. Petersburg Devlet Üniversitesi             Rusya

      5           4             Charles Üniversitesi                           Çek Cumhuriyeti              

      6           6             Varşova Üniversitesi                                 Polonya

      7           9             Boğaziçi Üniversitesi                                Türkiye

      8           7             Çek Teknik Üniversitesi                      Çek Cumhuriyeti

      9           14           Orta Doğu Teknik Üniversitesi                   Türkiye

      10         11           El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi        Kazakistan

     

     

     

    Etiketler: Türk üniversiteleri
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