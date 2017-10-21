Türk üniversiteleri Doğu Avrupa’da yükselişte

QS, Doğu Avrupa ve Orta Asya sıralamalarında yükseköğretim kurumlarını akademik saygınlık, öğrenci-fakülte oranı, araştırma etkisi, uluslararası görünüm gibi kriterlere göre sıralıyor. 250 üniversitenin girebildiği ‘Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasında, Türkiye 31 yükseköğretim kurumuyla temsil edildi. En iyi dereceyi 7’ncilikle Boğaziçi elde ederken, onu Orta Doğu Teknik Üniversitesi 9 ve Bilkent 12’nci sıradan takip etti. Bölgenin en iyileri ise Rusya’dan çıktı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ SIRA KAZANDI

Bu yılki sıralamaya girmeye hak kazanan 31 üniversitenin önemli bir kısmı listede daha üst sıralara yerleşti. Boğaziçi 9’unculuktan 7’ye; ODTÜ ise 14’üncü sıradan 9’a yükseldi. Bilkent 12’ncilikle 2017’deki konumunu korurken, Koç 16’ncı sıradan 14’e çıktı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi üç sıra ilerleyerek 31’inci olurken Hacettepe, Ankara, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Erciyes gibi üniversiteler de bu yıl daha üst sıralarda kendilerine yer buldu.

RUSYA ZİRVEDE

Yükseköğretimde Türkiye’nin önde gelen rakiplerinden Rusya, 250 üniversitenin girmeyi başardığı sıralamada 74 yükseköğretim kurumuyla temsil edildi. İlk onda üç üniversitesi yer aldı; Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi geçen yılki pozisyonunu koruyarak bölgenin en iyisi oldu. Novosibirsk Devlet Üniversitesi ikinci ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi ise 4’üncü sıradaydı. Ayrıca Polonya 21, Çek Cumhuriyeti 17, Ukrayna 16 ve Macaristan 8 üniversiteyle en iyi görünümü elde eden ülkeler arasında kendine yer buldu.

Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

2018 2017 KURUM

7 9 Boğaziçi Üniversitesi

9 14 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

12 12 Bilkent Üniversitesi

14 16 Koç Üniversitesi

16 13 Sabancı Üniversitesi

26 23 İstanbul Teknik Üniversitesi

31 34 İstanbul Üniversitesi

38 40 Hacettepe Üniversitesi

61 64 Ankara Üniversitesi

80 72 Ege Üniversitesi

82 101 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

85 85 Gazi Üniversitesi

97 92 Dokuz Eylül Üniversitesi

111 227 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE)

127 130 Erciyes Üniversitesi

137 130 İstanbul Bilgi Üniversitesi

145 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

151-160 137 Atatürk Üniversitesi

151-160 127 Çukurova Üniversitesi

161-170 137 Galatasaray Üniversitesi

191-200 232 Başkent Üniversitesi

191-200 233 Özyeğin Üniversitesi

201-250 202 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

201-250 162 Akdeniz Üniversitesi

201-250 199 Atılım Üniversitesi

201-250 215 Doğu Akdeniz Üniversitesi

201-250 255 Fırat Üniversitesi

201-250 253 Işık Üniversitesi

201-250 229 İzmir Ekonomi Üniversitesi

201-250 255 Kadir Has Üniversitesi

201-250 262 Namık Kemal Üniversitesi

Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018

İlk 10

2018 2017 Kurum Ülke

1 1 Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Rusya

2 2 Novosibirsk Devlet Üniversitesi Rusya

3 5 Tartu Üniversitesi Estonya

4 3 St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rusya

5 4 Charles Üniversitesi Çek Cumhuriyeti

6 6 Varşova Üniversitesi Polonya

7 9 Boğaziçi Üniversitesi Türkiye

8 7 Çek Teknik Üniversitesi Çek Cumhuriyeti

9 14 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye

10 11 El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan