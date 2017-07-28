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    Türk gençliğinin yalnızlık oranı Avrupa’nın üç katı

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 09:47Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 09:47

    AB üyesi ve aday ülke vatandaşlarının kendilerini ne kadar yalnız hissettikleri üzerine yapılan bir araştırmaya göre; Avrupa vatandaşlarının yüzde 6,7’sinin ihtiyaç duydukları anda yardım isteyebilecekleri kimsenin olmadığını düşünüyor. Türkiye’de kendini yalnız hissedenlerin oranı yüzde 11,3 olurken, bu oran Türkiye’yi Avrupa’nın en yalnız altıncı ülkesi yaptı.

    Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press’in AB Gelir ve Yaşam Koşulları biriminden derlediği verilere göre Lüksemburg, İtalya ve Yunanistan Avrupa’da kendini yalnız hisseden bireylerin en çok olduğu ülkeler olurken, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Slovakya ve İsveç Avrupa’da yalnızlığın en az olduğu ülkeler oldu.

    Türkiye’de ihtiyacı olduğu zaman yakınında birisini bulamayacağını düşünenlerin yoğunlaştığı yaş grubu 50-75 yaş aralığı olurken, 75 yaş üzerindeki nüfus ise kendini bu alanda en şanslı hisseden grup oldu.16-24 yaş aralığındaki genç nüfus yüzde 9,9’la kendisini çok yalnız hissederken bu yaş aralığı için AB ülkelerindeki oran sadece yüzde 3,3 oldu. Yalnızlık hissi eğitim seviyesiyle ilişkilendirildiğinde mezun olunan okul seviyesinin artışına paralel olarak yalnızlık hissinin azaldığı belirtildi.

     

    GENÇLER EN ÇOK NEYDEN ŞİKAYETÇİ?

    Ajans Press ve PRNet’in incelemesine göre gençler hakkında yılbaşından bugüne 78 bin 970 haber yansıması tespit edilirken, medyada çıkan haberlerin analizinde, gençlerin en çok işsizlikten şikayet ettiği belirtildi. Televizyon ve yazılı basın incelemesinde gençler hakkında çıkan haberlerin birçoğu işsizlik hakkında olurken, internet ve teknoloji bağımlılığı haklarında en çok haber çıkan bir diğer başlık oldu.

    Etiketler: Gençlik , Yalnızlık , AB
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