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    Türk diplomat katiline izin

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    10.11.2017 - 01:22 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN’da aralarında Türk diplomatların da olduğu isimlere suikast düzenlemiş 17 Kasım terör örgütünün tetikçisi Dimitris Kufonidas hapisten 2 günlüğüne izinli çıktı.

    2002’de yakalanan Kufonidas, 11 kez müebbet hapse çarptırılmıştı. Kufonidas, izine gerekçe olarak ‘ailesi ile bir araya gelmeyi ve sahibi olduğu bal üretme tesisi ile ilgilenmeyi’ gösterdi.

    Türkiye gelişmeye Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla tepki gösterdi. Kufodinas’ı cezaevi çıkışı karşılayan grup arasında Parlamento Başkanı Nikos Vuçis’in oğlu Yorgo Vuçis de vardı.

    Kufodinas, 1991’de Basın Ataşe Yardımcısı Çetin Görgü’yü şehit etmişti. Aynı yıl, elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı’nın da içinde bulunduğu Türk Büyükelçiliği aracına yapılan saldırıda ve 1994’te de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun şehit düştüğü suikastta yer almıştı.

    Etiketler: Yunanistan , 17 Kasım , gazetehaberleri
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