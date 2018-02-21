Türk dili Cambridge Üniversitesi’nde

İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi’nde Türk dili eğitimine başlandı. Bu alanda üniversiteyle çalışma yürüten Yunus Emre Enstitüsü Londra Müdürü Dr. Mehmet Karakuş atılan adımın bir hayli önemli olduğunu söyledi. Karakuş, “Cambridge Üniversitesi’nde ilk kez böyle bir şey oldu. Dil merkezi içinde Türkçe diğer yabancı diller arasında yabancı dil olarak okutulmaya başlandı. Böylelikle Cambridge Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlere Türkçe öğretmeye başlamış olduk” dedi.

British Council tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre önümüzdeki 20 yılın en önemli dilleri arasında Türkçe ilk 10’a girmişti. İngiltere’de araştırmanın sonuçları ise geçen zamanla doğru orantılı ilerliyor. Türk diline dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İngiltere’de de ilgi artıyor. Bu çerçevede yaptıkları çalışmaların önemli olduğunun altını çizen Dr. Mehmet Karakuş, önümüzdeki süreç içerisinde Türkçe eğitime başka üniversitelerinde başlayacağını duyurdu.

Karakuş, “Cambridge Üniversitesi’nde öğrencilere ve akademisyenlere Türkçe eğitim başlamış durumda. Şu ana kadar ilgi çok güzel memnunuz özellikle tarih bölümünden, ekonomi, ortadoğu ve yakındoğu bölümlerinden öğrencilerimiz var akademisyenler ve daha çok akademik çalışma yapacak olanlar, bu vesileyle Türkçe’ye ilgi gösteriyorlar. Biz Cambridge Üniversitesi’nde bu derslerin devam etmesini çok önemli buluyoruz. Türkiye’nin gerek ekonomik gerek politik öneminin artmış olması dünyada Türkçe’ye olan ilgiyi de çoğaltıyor. Yine bizim başka bir üniversiteyle çalışmamız sürüyor. Dublin’de çalışma yürütüyoruz orada da Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerine başlayacağız” diye konuştu.