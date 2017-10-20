Türk Coğrafya Kurumu’dan ‘YKS’ tepkisi: “Birçok kazanımdan yoksun nesiller yetişecek”

Yeni üniversiteye giriş sisteminde coğrafya soru sayısının azaltılmasına Türk Coğrafya Kurumu tepki gösterdi. Eski sınav sisteminde toplam 50 sorunun yer aldığı belirtilirken yeni sistemde bu sayının 17 soruya düşürüldüğü vurgulandı. Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, soru sayısının azaltılmasının dersin önemsiz olarak algılanmasına yol açabileceği iddia edildi. “Durumun telafi edilmesi” gerektiği vurgulanan metinde şu ifadelere yer verildi:

“YÖK tarafından kamuoyuyla paylaşılan üniversite sınavları soru sayılarında coğrafya derslerinin soru sayılarının azaldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Soru sayıları maalesef bu derslerin ortaöğretimdeki konumunu ve giderek ağırlığını belirlediğinden ortaöğretimde önemli-önemsiz ders ve önemli-önemsiz öğretmen ayrımları ortaya çıkacak. Bu durum da sağlıklı bir okul ikliminin ortadan kalkmasına neden olacak. Dolayısıyla ‘önemsiz’ bir ders addedilen coğrafya bu çok önemli hedeflere ulaşma şansını yitirecek. Yitirilen bu şans topluma çok pahalıya mal olacak. Coğrafya derslerinde edinilen; Toplumsal görev ve sorumluluk, yönetim becerisi, vatan-millet-insanlık sevgisi, doğa bilinci, dünya barışı, geleceği planlama, kaynakların kullanımı, üretim faaliyetleri, mekanın doğru kullanımı gibi birçok kazanımdan yoksun nesiller yetişecek. Bu durumun sonucu hepimiz için kabul edilemez sonuçlar doğuracak. Bu yıl 75’inci kuruluş yılını kutlayan Türk Coğrafya Kurumu olarak; coğrafya öğretimi açısından geri dönülemez sonuçlar yaratacak bu durumun telafi edilmesi konusunda gereğinin yapılmasını coğrafya akademisyenleri, öğretmenleri ve yurttaşlarımız adına talep ediyoruz. Yüzyıllarca önce yaşayan ünlü bilgin ve coğrafyacı İbn-i Haldun’un dediği gibi ‘Coğrafya kaderdir’. Kaderimiz yanlış kararlara teslim edilemeyecek kadar önemli.”

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ÜLKENİN POTANSİYELİNİ ÖĞRETİYOR

Coğrafya derslerinin görevleri ise şöyle sıralandı: