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    Türk Coğrafya Kurumu’dan ‘YKS’ tepkisi: “Birçok kazanımdan yoksun nesiller yetişecek”

    Esra ÜLKAR
    20.10.2017 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Türk Coğrafya Kurumu, yeni üniversiteye giriş sisteminde coğrafya soru sayısının azaltılmasına tepki gösterdi. Dersin önemsiz olarak algılanabileceği iddia edilen açıklamada, “Birçok kazanımdan yoksun nesiller yetişecek” denildi.

    Yeni üniversiteye giriş sisteminde coğrafya soru sayısının azaltılmasına Türk Coğrafya Kurumu tepki gösterdi. Eski sınav sisteminde toplam 50 sorunun yer aldığı belirtilirken yeni sistemde bu sayının 17 soruya düşürüldüğü vurgulandı. Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, soru sayısının azaltılmasının dersin önemsiz olarak algılanmasına yol açabileceği iddia edildi. “Durumun telafi edilmesi” gerektiği vurgulanan metinde şu ifadelere yer verildi:

    “YÖK tarafından kamuoyuyla paylaşılan üniversite sınavları soru sayılarında coğrafya derslerinin soru sayılarının azaldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Soru sayıları maalesef bu derslerin ortaöğretimdeki konumunu ve giderek ağırlığını belirlediğinden ortaöğretimde önemli-önemsiz ders ve önemli-önemsiz öğretmen ayrımları ortaya çıkacak. Bu durum da sağlıklı bir okul ikliminin ortadan kalkmasına neden olacak. Dolayısıyla ‘önemsiz’ bir ders addedilen coğrafya bu çok önemli hedeflere ulaşma şansını yitirecek. Yitirilen bu şans topluma çok pahalıya mal olacak. Coğrafya derslerinde edinilen; Toplumsal görev ve sorumluluk, yönetim becerisi, vatan-millet-insanlık sevgisi, doğa bilinci, dünya barışı, geleceği planlama, kaynakların kullanımı, üretim faaliyetleri, mekanın doğru kullanımı gibi birçok kazanımdan yoksun nesiller yetişecek. Bu durumun sonucu hepimiz için kabul edilemez sonuçlar doğuracak. Bu yıl 75’inci kuruluş yılını kutlayan Türk Coğrafya Kurumu olarak; coğrafya öğretimi açısından geri dönülemez sonuçlar yaratacak bu durumun telafi edilmesi konusunda gereğinin yapılmasını coğrafya akademisyenleri, öğretmenleri ve yurttaşlarımız adına talep ediyoruz. Yüzyıllarca önce yaşayan ünlü bilgin ve coğrafyacı İbn-i Haldun’un dediği gibi ‘Coğrafya kaderdir’. Kaderimiz yanlış kararlara teslim edilemeyecek kadar önemli.”

    ***

    ÜLKENİN POTANSİYELİNİ ÖĞRETİYOR

    Coğrafya derslerinin görevleri ise şöyle sıralandı:

    • İnsan-doğa ilişkisinin sorgulanması,
    • Evrene ait temel unsurların hayatla ilişkilendirilmesi,
    • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişiminin kavranması,
    • Yakın çevreden başlayarak ülke ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi,
    • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilincinin kazanılması,
    • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın öneminin anlaşılması,
    • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında ‘tasarruf bilincinin’ kazandırılması,
    • Doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel etkileşim içinde işleyişinin anlamlandırılması,
    • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının öneminin kavranması,
    • Doğal afetler ve çevre sorunlarının değerlendirilerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamaların geliştirilmesi,
    • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünün kavranması,
    • Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerinin kavranarak ülkesinin sahip olduğu potansiyelin bilincine varılması,
    • Coğrafi bilgilere sahip olmanın ‘vatan bilinci’ kazanılmasındaki öneminin anlaşılması,
    • Türkiye’nin vizyonuna uygun olarak başta Türkiye ile yakın ilişkisi bulunulan bölgeler ve ülkeler olmak üzere dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olunması.

     

     

     

    Etiketler: YKS
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