Türk araştırmacıya ABD’den önemli ödül

Türkiye’den genç bilim insanı Didem Pehlivanoğlu’na, Amerikan Psikoloji Birliği tarafından ‘2017 Yılı Doktora Tezi Araştırma Ödülü’ veriliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminde deneysel psikoloji alanında kendisini geliştiren Pehlivanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisansının ardından ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü Psikoloji Bölümü’nde yaşlılar üzerine çalışıyor. Başarılı Türk bilim insanı; dünya çapında otorite kabul edilen Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association) tarafından ‘2017 yılı Doktora Tezi Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Pehlivanoğlu, ödül sayesinde aldığı maddi destekle araştırmalarına devam edecek.

ABD’NİN PSİKOLOJİ OTORİTESİNDEN DESTEK

Genç bilim insanı, deneysel psikoloji alanında çalışmanın kendisini mutlu ettiğini, yüksek lisans eğitimi boyunca TUBİTAK’tan destek bursu da aldığını belirterek, “Türkiye’deki eğitimimin ardından ziyaretçi araştırmacı olarak bulunduğum Georgia Teknoloji Enstitüsü Psikoloji Bölümü doktora programına kabul aldım. Burada Prof. Dr. Paul Verhaeghen’ın danışmanlığında yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreçlerini inceleyen bilişsel yaşlanma alanındaki doktora eğitimime başladım. Beyin dalgalarını ölçme yöntemiyle (EEG) genç ve yaşlıların algı ve dikkat süreçlerindeki duygusal içerikli materyallerin etkisi üzerine çalışıyorum. ‘Duygusal Uyaranların Seçici Dikkat Üzerindeki Etkisinin Yaşa Bağlı Olarak İncelenmesi’ başlıklı tez projem Amerikan Psikologlar Derneği tarafından doktora tezi araştırma ödülüne layık görüldü. Projemin masrafları bu ödül kapsamında sağlanan araştırma fonuyla destekleniyor” diye konuşuyor.

YAŞLILIKTA BİLİŞSEL SÜREÇLERE ODAKLANACAK

Tez çalışmaları devam eden Pehlivanoğlu, genç ve yaşlı katılımcılardan oluşan bir grupla çalışıyor. Şekil ve duygusal içerikli resimlerle ortaya çıkan beyin dalgalarını kaydediyor. Genç bilim insanı, doktora mezuniyeti sonrasında da yaşlılıkta bilişsel süreçlerde meydana gelen değişiklerin altında yatan nedenleri incelemek istediğini söylüyor.

APA DOKTORA TEZİ ARAŞTIMA ÖDÜLLERİ

Amerikan Psikoloji Birliği (APA), her yıl doktora düzeyinde psikoloji ve ilgili alanlarda çalışan doktora düzeyinde genç bilim insanlarını ödüllendiriyor. Sonuçları Ocak 2018’de duyurulan doktora tezi ödüllerinde 59 genç bilim insanı 1000 ila 5 bin dolar arasında maddi destek almaya hak kazandı. Didem Pehlivanoğlu da 1000 dolarlık ödülün sahibi oldu. APA, bu ödülleri ülkenin en iyi üniversitelerinden araştırmalarıyla fark yaratacak genç bilim insanlarına veriyor.