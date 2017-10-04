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    Trump'ın şok ses kaydı... 'İğrendim'

    BBC Türkçe
    04.10.2017 - 15:34 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllar önce , bir yardım etkinliğinde sahneden düşüp yüzü kanlar içinde kalan 80 yaşındaki bir adama neden yardım etmediğini anlattığı bir ses kaydı ortaya çıktı.

    Daily Beast sitesinin haberine göre, Donald Trump, 16 Temmuz 2008'de ünlü radyo sunucusu Howard Stern'in programında kan görmeye dayanamadığını söylüyor ve şu anısını anlatıyor:

    "Florida'da Mar-a-Lago beldesinde Kızıl Haç'ın düzenlediği bir yardım balosundaydık. Deniz piyadeleri vardı. Bütün zenginler deniz piyadelerini destekler. Ama aslında Palm Beach Post'ta fotoğraflarının çıkması için buradaydılar.

    Çok zenginler vardı. Bir de çok varlıklı, 80 yaşında, kimsenin hoşlanmadığı bir adam. O adam sahneden düştü. Yüzüstü düşüp başını yer çarptı. Öldüğünü sandım.

    'İĞRENÇ DEYİP BAŞIMI ÇEVİRDİM'

    Yapamadım. Önümdeydi ve 'iğrenç' deyip başımı çevirdim. Ona dokunmak istemedim. Kanı her yerdeydi. Çok kötü oldum. O güzelim mermer zemin renk değiştirdi. Kıpkırmızı oldu.
    80 yaşındaki bu zavallı adam bilincini kaybetmiş halde yerde yatıyordu. Zengin davetliler oralı olmuyordu.
    Derken salonun arkasından 10 deniz piyadesi geldi. Hepsi üniformalıydı. Beşi bir tarafa, beşi de karşı tarafa geçip kollarıyla bir "insan sedyesi" yapıp adamı götürdüler.

    Ben 'çabuk o kanı temizleyin. İğrenç' diye bağırıyordum. Ertesi gün adamın durumunu sormak için aramayı unuttum. Adamin durumu iyiydi."

    Etiketler: trump , ABD , abd başkanı
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