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    Trump yasakladı, Kanada ordusu ‘tüm cinsel yönelimlerden’ vatandaşlarına çağrı yaptı

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 16:00Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 16:00

    ABD’lilerin ‘en gözde iltica mekanı’ haline gelen Kanada, Trump’ın trans bireylerin asker olmalarını engellemesinin ardından yapılan açıklama ile bir kez daha ABD’ye alternatif oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın trans bireylerin orduda görev yapamayacağını açıklaması bir kez daha Kanada’nın popülaritesini arttırdı. Zira Trump’ın başkan seçilmesinin ardından binlerce ABD’linin iltica planları yaptığı Kanada’dan, trans bireylere ilişkin kararın tam tersi yönde bir açıklama geldi.

    Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Tüm cinsel yönelim ve cinsel kimlikteki Kanadalıları hoş karşılarız. Bize katılın!” ifadeleri kullanıldı. Onur Yürüşü’ne katılan Kanada askerlerinin fotoğrafıyla paylaşılan mesajda, Twitter kullanıcılarının ordudaki iş imkanlarını inceleyebileceği bir link de yer aldı.

    Etiketler: Kanada , ABD , Trudeau
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