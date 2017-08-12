MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Trabzon'daki terör saldırısında "Türk Tarık" izi

    Trabzon'daki terör saldırısında "Türk Tarık" izi 

    TRABZON (İHA)
    12 Ağustos 2017 - 00:45Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 00:47

    Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bugün biri sivil 2 kişinin şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin de yaralanması olayını gerçekleştiren terörist grup deşifre edildi. 

    Son yıllarda Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde saldırılarını sıklaştıran terör örgütü PKK’nın bölgede bulunan grupları ve sorumluları biliniyor. Bu grupların başında ise “Türk Tarık” kod adlı Barış Öner ve “Cudi Zaza” kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor.

    ‘Yeşil liste’ olarak bilinen arananlar listesinin en başında yer alan, başına 1 milyon TL ödül konan Artvin’in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin'in Şavşat ilçesindeki konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin yaklaşık bir yıl sonra bu kez Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör olayında parmağı olduğu belirtiliyor.

    Etiketler: Trabzon , Maçka , PKK
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri