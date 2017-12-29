Toplu taşımada yeni dönem başlıyor! Otobüse binenler artık...

“Paha biçilemez her şey için anahtarınız” sloganıyla kullanıcılarına basit, hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan Mastercard, tüm dünyada akıllı şehirlerin oluşturulması için ödeme teknolojileri alanında projeler geliştiriyor. Londra, Şikago, St. Petersburg, Kiev ve Bükreş gibi metropollerde hali hazırda kullanılan bu uygulama, alışveriş yaptığınız temassız Mastercard kredi kartınızı, banka kartınızı ve mobil cüzdanınızı toplu taşımada da hızlı ve güvenli bir şekilde kullanabildiğiniz bir altyapı sunuyor. Bu uygulama sayesinde kart sahipleri, cüzdanlarındaki kart fazlalığından kurtuluyor. Ayrıca, kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybı olmuyor; tek yapılması gereken kredi/banka kartının iptal edilip yenisinin talep edilmesi. Tüketiciler yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için vakit harcamıyor, böylece dolum sırasında otobüs kaçırma derdi de sona eriyor. Bu sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaşmasıyla beraber başka şehirlere seyahat edecek olan Mersinli kart sahipleri de gidilen şehirlerdeki sisteme yabancılık çekmeden ceplerindeki kartı ulaşımda kullanabiliyor olacaklar.

Birçok şehirde, tren, otobüs, vapur, bisiklet gibi toplu ulaşım araçlarının ödemelerinin yanı sıra, otopark, müze girişi gibi diğer kamu alanlarında da kullanımı yaygınlaşan bu akıllı sistem, devletlerin de tek bir sisteme yatırım yaparak daha verimli çalışmasına ve tasarruf etmesine olanak sağlıyor.

Türkiye’de ilk olarak Mersin’de kullanılmaya başladı

Mersin’deki toplu taşıma kullanıcıları artık bozuk para ya da bilet ile uğraşmadan, temassız Mastercard kredi kartlarını veya mobil cüzdanlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak ödemelerini yapabiliyorlar.

Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuyla ilgili, “Amacımız şehrimizde toplu taşımayı vatandaşlarımız için en basit ve güvenilir hale getirmektir. Mastercard iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu proje, akıllı şehir olmamız yolunda en önemli adımlardan biridir. Bu uygulama, Mersin halkının günlük hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor, turizm açısından önem taşıyan kentimize başka şehir ve ülkelerden gelen ziyaretçilerimize de toplu taşımadan kolayca faydalanma imkânı sunuyor” şeklinde konuştu.





Mastercard sponsorluğuna hazırlanmıştır