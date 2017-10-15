TOKİ Başkanı Turan: Sürdürülebilir bir Ayder inşa etme arayışındayız

TOKİ’nin ’Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’si için düzenlediği Arama Konferansı’nın ikinci günü açılış oturumuyla başladı. Oturuma; Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ve Ayder halkı katıldı. Açılış konuşmalarının ardından DHA’nın sorularını yanıtlayan TOKİ Başkanı Turan, "Biz doğası bozulmamış, turizmde sürdürülebilir bir Ayder hayal ediyoruz. Arama Konferansı’nda elde edilecek sonuçlar tabi alan çalışması da var bir rapora dökülecek sonra üst çalıştayda bunları değerlendireceğiz buradan teknik birimlere iş emirleri çıkacak bu bizi projeye yönlendirecek. Ardından Ayderli vatandaşlarla oturup tekrar konuşacağız, istediğimiz sonuca ulaşırsak projeyi uygulamaya geçeceğiz" dedi.



"HEM TÜRKİYE HEM DE DÜNYA İÇİN MODEL ALINACAK BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Türkiye ve dünya için model alınan bir uygulamayı hayata geçireceklerini söyleyen Turan, "Sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir uygulama. TOKİ pek çok kentsel dönüşüm uygulaması yaptı ama yayla yenileme çalışması daha önce yapılmadı. Dünyada gezdiğimizde de çok fazla örnek yok. Bu hassasiyetle hem Türkiye için hem de dünya için model alınan bir uygulama yapmaya çalışacağız" dedi.



"KAÇAK YAPILAŞMA TURİZM GELİRLERİNDE DÜŞÜŞÜ GETİRECEKTİR"



Ayder Yaylası’nın Karadeniz bölgesi için önemli turizm bölgelerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Turan, son 10 yılda artan kaçak yapılaşmaya dikkat çekerek şunları söyledi:



"Son 10 yılda gelişen turizmle beraber maalesef yapılaşma iyi yönetilemedi, çünkü zor bir bölge. Burada doğal bozulma ve betonlaşma söz konusu. TOKİ neden burada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden bu kadar hassas; bakın bir örnek vereyim toplam 600’ün üzerinde parsel var yaylada, parseller üzerinde 269 tane bina mevcut. Bu binaların 2 tanesi tescilli eser, 98 tanesi de korunması gereken eserler. Geriye kalan 200’e yakın binanın tamamı kaçak. Buranın sürdürülebilirliği yok, bu şunu getiriyor bir disiplin yok, zaten içerideki paydaşlarımız bundan bahsetti. Bu birkaç yıl içerisinde turizm gelirlerinde doğal bozulmayla beraber düşüşlerin yaşanmasını getirecektir.



Bölgedeki bütün paydaşları bir araya getirdik, Arama Konferası’nda bu işi nasıl yaparız, nasıl bir Ayder hayal ediyoruz gibi meseleleri ele alarak ilk toplantıları yaptık. İki günlük toplantılarda meramımızı iyi anlattığımız kanaatindeyim. Kamu, devlet buraya para kazanmak için gelmiyor. Sübvanse edilecek bir proje, önemli olan Ayder’in doğal güzelliklerine tekrar kavuşturulması. Ankara’da oturduğumuz yerden bir proje yapmıyoruz. Sürdürülebilir bir Ayder nasıl inşa ederiz bunun arayışı içerisindeyiz."





