Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>THY pilotu böyle emekli oldu

    THY pilotu böyle emekli oldu

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)
    09.01.2018 - 13:18 | Son Güncelleme:

    TÜRK Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından 63 yaşındaki Yusuf Sezai Turan, Antalya-İstanbul uçuşunda pilotluğa veda ederek emekli oldu. Pilotun son uçuşuna ailesi de yolcu olarak eşlik etti. 

    Hava Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra bir süre özel sektörde görev yapan Yusuf Sezai Turan, son 21 yıldır da THY'nin Airbus tipi uçaklarında görev yapıyordu. Turan, önceki gün gerçekleştirdiği Antalya-İstanbul seferiyle son uçuşunu gerçekleştirdi.

    THY pilotu böyle emekli olduTuran'ı son uçuşunda eşi Ayten Turan ile THY'de aynı filoda görev yapan oğlu Kaptan Pilot Evren Turan ve pilotaj eğitimine devam eden diğer oğlu Eren Turan da yolcu olarak eşlik etti. Turan'ın oğulları ile birlikte aynı kokpitte görev yapma isteğine, uçuş emniyeti açısından izin verilmedi.

    THY pilotu böyle emekli oldu

    THY pilotu böyle emekli oldu

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri