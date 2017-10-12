THY pilotu Beyoğlulu Hristo Arcan

Eğitim için 15 yaşında ayrıldığı İstanbul'a 30 yıl sonra Türk Hava Yolları'nda (THY) pilot olarak görev yapmak üzere geri dönen 49 yaşındaki Hristo Arcan, "İstanbul'a gönülden bağlıyım" diyor.



Arcan THY'de görev yapan binlerce pilottan biri. Beyoğlu'nda ikamet eden İstanbullu bir Rum ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Arcan, küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu pilotluk mesleği için 15 yaşında ABD'ye gitti.



Pilotluk eğitimi aldığı ABD'de meslek hayatına atılan Arcan, burada 10 yıl boyunca eğitmenlik ve özel pilotluk yaptı.



Ardından da Yunanistan'daki Aegean Havayolları'na katılmak üzere Atina'ya taşındı.



12 yıl Yunanistan'da görev yapan Arcan, 2010'da THY'nin kokpitin kapılarını yabancı pilotlara açmasıyla birlikte 30 yıl sonra yeniden İstanbul'da yaşamaya başladı.

Şirketin aylık kurum içi dergisi Empathy'ye konuşan Arcan, askerlik görevini de tamamladığını belirterek "Türkiye'ye dönmek inanılmaz bir duygu benim için. Bu güzel kente ve çocukluk anılarıma kavuştum. Arada gidip gelsem de 30 sene sonra geri döndüğümde neredeyse her şeyin değiştiğini gördüm" şeklinde konuştu. (Sabah)