THE dünya üniversiteler sıralamasında geriledik

‘AKADEMİK ÖZGÜRLÜK KAYGISI’

THE, 77 ülkeden en iyi 1000 üniversiteyi endüstri bağlantıları, öğretim kalitesi, araştırma etkisi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre sıraladı. Türk üniversitelerinde 2015’ten beri süren sıra kaybı bu listeye de yansıdı. Koç Üniversitesi gerilese de 301-350 ile Türkiye’de ilk sırayı alırken, Sabancı 351-400 ve Bilkent 401-500 bandına geriledi.



THE uzmanlarına göre düşüşün nedeni, ‘Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan akademik özgürlük endişeleri’. Bunların akademik performansı etkilediği ve dünyaca etkili bilim insanlarını Türkiye’ye çekmenin zorlaştığı da vurgulandı. Bu yıl 1000’de yer alan 16 Türk üniversitesinden 8’i sıra kaybederken, 6’sı konumunu korudu. Boğaziçi 401-500; ODTÜ ve Hacettepe 601-800 bandında kalırken, İTÜ 501-600’den 601-800’e geriledi. İstanbul Üniversitesi de 601-800’den 801-1000 bandına düştü.



Phil Baty (THE Baş Editörü): Türk üniversiteleri gerilerken, özellikle Asya’da yükseliş sürüyor. Türkiye’de akademik özgürlükler konusunda dünya çapında bir endişe söz konusu. Bu, Türkiye’nin gelecekteki akademik performasına zarar veriyor.



Prof. Dr. Abdullah Atalar (Bilkent Üniversitesi Rektörü): THE’nın akademik özgürlükler yorumuna katılmıyorum. Üniversitemizdeki nitelikli uluslararası akademisyenlerimiz çalışmasını sürdürüyor. 15 Temmuz sonrası TÜBİTAK’ın üniversitelere sağladığı araştırma fonlarındaki kesintinin etkisi olduğunu düşünüyorum.



Yıldırım Üçtuğ (Atılım Üniversitesi Rektörü): THE’nın akademik özgürlük yorumu yüzeysel. Dünyada 30 bin üniversite var. İlk 1000’de yer aldığınızda yüzde 3’e giriyorsunuz. Bu bir başarı.