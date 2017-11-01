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    Tesla bir yıl sonrasında sıfırı tüketecek

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 08:58 | Son Güncelleme:

    Tesla`nın elektrik altyapısı ve yeni modelleri için ihtiyaç duyacağı yatırım ve Model 3 kârlılığının düşük olması nedeniyle şirketin 1 sene içerisinde nakdinin tükenmesi bekleniyor.

    Uluslararası bankacılık devi UBS tarafından yapılan analizde elektrikli otomobil üretici Tesla'nın 1 yıl içerisinde parasız kalabileceği iddia edildi.

    Tesla'nın bugün açıklanması beklenen gelir tablosunda yatırımcıların düşük maliyetli, kitle pazar aracı Model 3 ve nakit sıkıntısı verilerine odaklanacağı belirtilen UBS raporunda, Tesla'nın 3. çeyrek gelirleri ile ilgili 'fazla umutlanmayın' tespitinde bulunuldu.

    Model 3 üretimi ve batarya kapasitesini arttırmak için 2. çeyrekte 1.2 milyar dolar gibi rekor bir nakit enjeksiyonu sağlayan Tesla'nın nakit rezervlerini sağlamlaştırmak için tahvil arzı yöntemiyle 1.8 milyar dolar toplamaya çalıştığı belirtiliyor.

    Colin Langan imzalı raporda fon toplama çabasına rağmen Tesla'nın mevcut harcamalarının çok agresif seyrettiği ve 2018 yılında vadesi gelmiş 1.4 milyar dolarlık borcun yanı sıra 3. çeyrekteki 900 milyon dolar harcama da düşünüldüğünde 1 yıl içerisinde Tesla'nın nakitsiz kalabileceği vurgulanıyor.

    Tesla bir yıl sonrasında sıfırı tüketecek

    Analizde, "Altyapıdaki genişleme ihtiyacı, 2019 sonlarındaki Model Y kapasite inşası ve sınırlı Model 3 kârlılığıyla Tesla'nın er ya da geç dışarıdan fonlanmaya ihtiyaç duyacağına inanıyoruz." dendi.

    ABD basınındaki pek çok incelemede de Tesla 3. çeyrek verilerinin hayal kırıklığı yaratıp yaratmayacağı sorgulanıyor. Hisse başına 2.23 dolarlık zarar ve toplam 2.94 milyar dolar gelir açıklanması bekleniyor.

    UBS'nin hisselerdeki satış değerlemesi de 12 aylık hedefte 185 dolar yani mevcut düzeyin yüzde 42 altında oldu.

    Etiketler: araba
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