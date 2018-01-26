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    Terör örgütü yandaşlarından Kadıköy'ün ortasında isyan ettiren dayak

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    26.01.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL'da, Afrin’deki PKK hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto eden DKP/BÖG üyelerinin devlet ve TSK aleyhinde slogan atmalarına tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Gençlere saldırıp feci şekilde döven beş örgüt üyesi yakalanırken, olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Kadıköy’de pazar günü toplanan bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK hedeflerine yönelik Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto etti. Protesto sırasında grubun devlet ve TSK aleyhine slogan atmasına biri kız üç genç tepki gösterdi.

    Terör örgütü yandaşlarından Kadıköyün ortasında isyan ettiren dayakGüvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, eyleme müdahale ederek DKP/BÖG (Devrimci Komünanlar Partisi Birleşik Özgürlük Güçleri) üyesi 13 kişiyi gözaltına aldı.

    Eylem sırasında atılan sloganlara tepki gösteren üç genç, daha sonra eylem yapılan yerin yakınındaki kafede oturdu. Polisin yaptığı gözaltıların ardından, kaçtıkları ara sokaklardan geri dönen beş kişi, eyleme tepki gösteren gençlerin yanına geldi. Kısa bir süre gençlere sözlü hakaret eden grup, daha sonra tekme tokat saldırdı. Gençleri döven beş kişi kaçtı.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden saldırganların kimliğini belirledi. Terörle Mücadele Operasyon timleri, DKB/BÖG üyesi oldukları belirlenen beş kişiyi gözaltına aldı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı aleyhine mesaj atan ve terör örgütü propagandası yapan DBK/BÖG üyesi iki kişiyi de gözaltına aldı.

    Etiketler: afrin harekatı , dayak , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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