TEOG yerine hangi sistem gelecek sorusu, öğrenci ve velilerin odak noktası oldu. Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş için kullanılan ve liselere giriş sınavı olarak bilinen TEOG'un kaldırılmasıyla birlikte yerine nasıl bir sistem geleceği merak konusu oldu. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı TEOG sistemi yerine hangi sistem gelecek sorusuna Bakan İsmet Yılmaz'ın yanıtı

Bakan İsmet Yılmaz, TEOG'un kaldırılması ve yerine gelecek sistemle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalardan bazı bölümler;

"KİTAP OKUYAMADIĞI İÇİN KENDİSİNİ İFADE EDEMEYEN BİR NESİL ORTAYA ÇIKIYOR"

"Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Benim de TEOG’dan geçmiş evladım var, dolayısıyla veli olarak da TEOG’un ne olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız gözümünüz önünde büyüyor ama bir yarıştan diğerine koşturuyor. Üniversite sınavı her zaman vardı, ancak bizim zamanımızda TEOG yoktu, şimdi o da var. TEOG’dan çıkıyor, YGS, LYS’ye giriyor, KPSS’ye giriyor, kurumların özel sınavına giriyor. 25 yaşına kadar bir spordan bir spora giriyor. Kitap okuyabiliyor mu? Sosyal etkinliğe katılabiliyor mu? Spor yapamadığı için obezite denilen bir sorun ortaya çıkıyor. Kitap okuyamadığı için kendini ifade edemeyen bir nesil ortaya çıkıyor.

Yaptıkları tek şey, internetle uğraşıyorlar. İnternet üzerinden oyunlarla biraz kendilerini normal akışın dışında bir şey yapıyoruz diyorlar. Bu sağlıklı nesil olabilir mi? Yeteneklerini tanısın, o doğrultuda eğitim alsın. Çok net olarak söylüyorum, Türkiye’nin şu anda eğitim seviyesi geçmiş yıllarda yapılandan kat kat iyidir. Nabi beyin ayak izlerini takip ediyorum, çok teşekkür ediyorum."

"BU YIL TEOG YAPILMAYACAK"

"Sınavı yapmıyoruz bu yıl. Peki yerine ne gelecek? Eğitimle ilgili insanlar bana aktarıyorlar. Eğitimin kademeleri var, ilkokul, ortaokul, lise. Türkiye’de başarıyı yakaladık amenna. Ancak ilkokulda bir beceri verilmiyor, sırf ortaokula hazırlık yapılıyor. Ortaokulda bir beceri verilmiyor, sırf liseye hazırlık için. Beceri verilmiyor deniyor, bilgi verildiği için. Oysa ne yapılmalı? 12 yıllık zorunlu eğitimi getirdik, ancak ilkokulda kalsa dahi birtakım becerileri kazanmış olması lazım çocuğun. Ortaokulda bırakırsa, ilkokul ve o dönemki becerileri kazanmış olmalı. Liseye giderse eski becerilerin üzerine yenilerini koyarsan, üniversiteye gitmese dahi donanımlı insanların yetiştirilmesi lazım. Onu yapabiliyor muyuz? Öğrencilere beceri kazandırılması önemli. Velilerimizin içi rahat olsun. Hiçbir hak kaybı olmayacak. İzmir’de bir kız öğrenci bu yıl TEOG’a çok çalıştığını kaldırılmasını istemediğini söyledi. Hiçbir bir bilgi boşa gitmez. Öğrencilerimizi derslerine çalışsınlar."

TEOG'UN YERİNE HANGİ SİSTEM GELECEK?

"Her okul kendisi sınav yapsın diyen var. Herkesin mahallesindeki okula alın, diyenler bulunuyor. Eskiden de öyleydi. Ankara Fen, İstanbul Erkek, Kabataş lisesi gibi okullara girebilmek için her iki matematik ve Türkçenizin 5 olması gerekiyor. Eğitim uzmanı diyor ki 85’in üzerinde olanlar girsin. Kimisi de diyor ki, açık uçlu soru sorun. Sınavı yapacak öğretmen bir başkası olacak, okuyacak kişi başkası olacak. Ancak sonuçta öğrencinin ne cevap verdiğini ailesine de gönderin ki o da bilsin. Bu da bir başka alternatif."