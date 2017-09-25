TEOG yerine gelecek sistem belli oldu mu? TEOG için 3 seçenek var

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TEOG sınavının bu yıl itibariyle yapılmayacak olması hem öğrencilerin hem de en az onlar kadar tedirgin olan velilerin kafasında soru işareti bıraktı. Özellikle önümüzdeki yıl liseye başlayacak olan binlerce öğrenci, TEOG yerine gelecek sistemi merak ediyordu. Dört TV kanalının ortak yayınında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG yerine gelecek sistemle ilgili detaylı bir açıklamada bulundu.



Başbakan Binali Yıldırım TEOG'un yerine geçmesi planlanan yeni sisteme ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı 3 tane çözüm üretiyor. İlki; her lise kendi sınavını yapabilir. İkinci yöntem; ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem; adrese dayalı kayıt sistemi yüzde 50 olarak, bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir" açıklamasında bulundu. Konuşmasının başında TEOG konusunun yanlış anlaşıldığının altını çizerek belirten Yıldırım şu açıklamaları yaptı:



-TEOG KONUSUNDA NELER OLACAK?

Bu TEOG konusu başından beri yanlış anlaşılıyor. TEOG bir sistem değil. Sistem değişikliği diyorlar ya, böyle bir şey yok. Sistem değişikliği yok. Burada ne var? TEOG dediğimiz ortaokul sona kadar, temel öğretim birinci 4 ikinci 4, ara sınıflarda her sömestr bir imtihanın okullardaki bir imtihanı Ankara soruları hazırlıyor, gönderiyor. Okullar yapıyor. Burada belirli üst kalitede okullara, hormonlu not vererek öğrenci hazırlayıp avantaj sağlamasın diye yapılmaya çalışılan bir şey. Ama bu zaman içerisinde 2013’ten beri bir yarışa döndü. Tekrar eski LYS gibi, YGS gibi bilmem ne. Özel kurslar, dershaneler, çocuklar bunaldı.



"TEOG KALKINCA BÜTÜN ÖĞRENCİLER BÜYÜK BİR BAYRAM HAVASINDA"

Hafız olacakmış gibi ezberle ezberle kimyası bozuldu. TEOG kalkınca bütün öğrenciler büyük bir bayram havasında benim torunum da 6’ncı sınıfa başladı. “Dede teşekkür ederim TEOG’u kaldırdınız” dedi. Hiçbir öğrenci sınavı sevmez. Sınav tatsız bir şeydir. Ama sınav olmadan da gelişme olmaz.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜÇ TANE ÇÖZÜM ÜRETİYOR"

Dolayısıyla TEOG kalkıyor, bu sene uygulanmayacak. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı üç tane çözüm üretiyor. 8’nci sınıf bitti, ondan sonraki 4 lise. Liseler de değişik değişik işte. Anadolu lisesi var, meslek lisesi var, fen lisesi var, sanat lisesi, spor lisesi var. Burada bir tanesi her lisenin kendi sınavını yapması. Karar verilmiş değil. Bunların artıları eksileri çalışılıyor. İkinci yöntem, ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem de, ortaokul bazlı yerleştirme.



Burada tabi ağırlıklı olarak adrese dayalı kayıt sistemi yüzde 50’si belki öğrencilerin… Bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir. Bazı okullar diyebilir ki, ben ortaokul mezuniyet ortalaması arayacağım, ona göre kontenjanını bildirir. Bir de bazı okullar kendi sınavın yapar. Bunu yapar ama o sınav mutlaka bakanlığın gözetiminde olması lazım.



"BİR AY İÇİNDE BELLİ OLUR"

Hatırlayın üniversitede sınav yapılıyordu. İsim kapatılıyordu, ondan sonra yazılıp veriliyordu, okuyunca bu Veis’in kağıdı az vereyim, çok vereyim diyemez. Emniyet tedbirleri alınarak, soruların da merkezden hazırlanarak sınavın yapılması. Tabi bunların hangisinin en isabetli olduğu konusu bakanlar kuruluna gelecek. Birisinde karar kılacağız. Bir ay içinde belli olur.



-ANADOLU’DAKİ ÇOCUKLAR NE OLACAK? ONLARA NASIL BİR FIRSAT EŞİTLİĞİ OLACAK?

Onlara kapı kapanmıyor ki, TEOG’da ne yapıyorsa burada onun daha kolayını yapacak. Ortaokulda dersleri çok iyiyse onun katkısı var. Okula girmek istiyorsa orada alacağı puan var. Ama bir iddiası yoksa açıkta kalmayacak, gidecek mahalledeki liseye gidecek.



-"BUNUN MÜKEMMELİ YOK ARKADAŞLAR"

Bunun mükemmeli yok arkadaşlar. Ben eğitimci değilim, mühendisim. Burada sübjektif kararları ortadan kaldıracak, öğrencileri de canından bezdirmeyecek bir sistem getirmek.



Hiçbir öğretmenden şu beklenmez, ben şu çocuğa kayırmacılık yapayım da öne geçireyim… İsteyelim istemeyelim böyle uygulamaları gördük. FETÖ de bunu yaptı. Önce soruları çaldı, soruları hazırlayan komisyonları elde etti ve sonra bir tane dışardan adam giremedi. Kendine müzahir insanları okullara, askeri okullara, memuriyete doldurdu. Ama yapılan şey neresinden bakarsan ihanet.

Yeni çözüm bu sene mezunlar, bu sene 8’nci sınıftan mezunlar yeni uygulamayla liseye gitmiş olacak. Daha sömestr gelmeden bu kararı açıklayacağız.



-SBS, ÖSS, TEOG… EĞİTİMDEKİ SORUNUMUZ NEDİR?

Eğitimdeki sorunumuz şu, insan… İnsan kalitesi. Bizim öğretmen eksiğimiz yok. Toplamda eksiğimiz yok. Ama belirli bölgelere herkes gitmek istediği için, Ankara, İzmir, İstanbul… Ama Ağrı’da yapmak istemiyor. Ama sizin sorunuzun cevabı bir günlük alınacak tedbirle hallolacak bir iş değil. Yıllarca yatırım yapmamız lazım. İnsan kaynağımızı, kapasitemizi geliştirmemiz lazım. Hangi sistemi getirirseniz getirin.