TEOG nakil başvuruları ne zaman? E- okul boş kontenjanlar listesi

TEOG'da 935 bin 241 öğrenci liseye yerleştirildi. 173 bin 83 öğrenci ise tercih yapmadı. TEOG'da sonuçların ilanının ardından boş kontenjanlar listesi e-okul üzerinden açıklandı. Yerleştirildikleri liseye gitmek istemeyen öğrencileri ilgilendiren nakil sürecine ilişkin detaylar da belli oldu. Nakil işlemleri için başvurular 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos, 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde alınacak.



MEB RESMİ SAYFASINDAN DUYURDU



Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların açıklanmasıyla ilgili olarak duyuru yayımladı. Boş kontenjanların sayısının belirtildiği açıklamada nakil işlemlerinin detayları paylaşıldı. Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrencilerin açık öğretim kurumlarına yerleştirildiği belirtilen açıklamada, bu öğrencilerin istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri, yerleştirmeye esas nakil başvurularının, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

E-OKUL BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ