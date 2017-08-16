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    TEM’de yoldan çıkan TIR köprüde asılı kaldı

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    16 Ağustos 2017 - 06:38Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 06:39

    DÜZCE’den geçen TEM’de sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak köprüde asılı kalan TIR’ın sürücüsü itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

    Kaza, saat 03.00 sularında TEM’deki Küçük Melen Köprüsü’nde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara yönüne giden Cuma Dalkılıç yönetimindeki 06 EZ 7316 plakalı taş yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerleri aşarak köprüde asılı kaldı.

    TIR’ın çekici kısmı yaklaşık 100 metre yükseklikteki köprüde asılı kalırken bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekibi büyük korku içindeki sürücüyü çekicinin içerisinden çıkartarak kurtardı.

    Kazada yaralanan Dalkılıç, sevk edilen 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM’de ulaşımın tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TEM’de yoldan çıkan TIR köprüde asılı kaldı

     

    Etiketler: Düzce , TIR , köprüde asılı kaldı , Cuma Dalkılıç , TEM
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