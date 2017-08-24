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    Televizyonda gördü, 99 TL'ye kurban bıçağı diye aldı, limonu dahi kesemedi

    İHA
    24 Ağustos 2017 - 13:25Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 13:25

    Sivas’ta televizyon reklamı üzerinden 99 TL ödeyerek kurbanlık bıçak alan bir vatandaş, gelen bıçaklarla limon bile kesemedi.

    Sivas’ta 73 yaşındaki Hüseyin Eninanç, Kurban Bayramı’nda kullanmak üzere izlediği televizyon reklamından yola çıkarak bir bıçak seti satın aldı. Eninanç 99 TL ödeyerek satın aldığı bıçaklar kendisine ulaştığında ise şok yaşadı. Reklamlarda gördüğü ahşap saplı bıçakların yerine piyasada 2-3 TL’ye satılan plastik saplı basit bıçaklarla karşılaştı. Eninanç kurban kesmek için satın aldığı bıçakla limon bile kesemedi. Dolandırıldığını fark eden Sivaslı, hakkını aramak için bıçakları satın aldığı telefon numarasını tekrar aramak istedi. Ancak numaraya bir daha ulaşamadı, görüşebilecek hiçbir muhatap bulamadı.

    Sürmene bıçağı diye almış

    Başından geçenleri anlatan Hüseyin Eninanç, giden 99 TL’sine değil de dolandırılmış olmasına üzüldüğünü ifade ederek, “Bu bıçaklara 99 lira verdiğime üzülmüyorum. Sadece kandırıldığıma üzülüyorum. İki bıçak ve bileme aparatını 99 liraya almıştım. Bana bu bıçak Kurban Bayramı'nda lazımdı. Bu bıçaklar gelince ürünleri satın aldığım numarayı 26 sefer aramama rağmen ne aradığımda telefonumu açan ne de geri dönüş yapan oldu. Bu kadar vicdansızlık ve insan kandırma olur mu? 99 TL için insan bunları yapar mı” dedi.

    Televizyonda gördü, 99 TLye kurban bıçağı diye aldı, limonu dahi kesemediDolandırıcılara dikkat

    El yapımı Sürmene bıçaklarının satışını yapan bir firma sahibi olan Emrullah Başgül, kendi firması başta olmak üzere bir çok firmanın ürünlerinin taklit edilerek tüketicilerin dolandırıldığını belirterek, "Biz 2 yıldır internette kurban bıçak seti satıyoruz. Bu zamana kadar bir sorun yaşamıyorduk. Fakat kurban bayramını fırsat bilen dolandırıcılar, internette ve televizyonlarda daha düşük rakamlara satarak insanları kandırarak mağdur ediyorlar. Bu kişiler tüketicileri mağdur ettikleri gibi bizi de mağdur ediyor. Dolandırılan müşteriler firmalarımızın markaları kullanıldığı için bizi suçlar oldular. Tanıtılan bıçaklar ile gönderilen bıçaklar arasında çok büyük fark var. Gelen bıçaklar ekmek dahi kesemeyecek bıçak. Evlerinizde bulunan bıçaklar bile gönderdikleri bıçaklardan çok daha kaliteli. Dönüş yapıldığında ise telefonlar açılmıyor, herhangi bir muhatap bulunamıyor. Tüketicilerimizi özellikle Kurban Bayramını fırsat bilen bu kişilere karşı uyarıyoruz. Bu tür güvenilir olmayan reklamlara, kaynağı belli olmayan satış sistemlerine itibar etmesinler” diye konuştu.

    Etiketler: Sivas , Kurban Bayramı , kurbanlık , bıçak , Bıçak , Hüseyin Eninanç
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