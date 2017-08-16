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    Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 10:35Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:59

    Adana'da üniversite öğrencisi bir genç kız, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından kamyonetle ezildi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki Ece Çelik, kaldırıldığı hastanede 17 gündür koma halinde hayat mücadelesi verirken, olayın zanlısı erkek arkadaşının ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

    Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce iki televizyon kanalında yarışmaya katılan ve en son katıldığı yemek programında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik (23), Adana'da 31 Temmuz günü sevgilisi İbrahim D.'nin kamyonetiyle gezmeye çıktı. Ancak bir süre sonra Çelik, arkadaşlarını arayarak bulunduğu adresi bildirdi ve "Gelin beni alın" dedi.

    Televizyon yarışmasında birinci olmuştu Sevgilisi kamyonetle ezdi

    Bunun üzerine eski sevgilisi Hüseyin A. ve diğer arkadaşları Çelik'i almaya geldi. Çelik, araçtan inmek istedi ancak sevgilisi buna izin vermedi. Bir süre yaşanan tartışmadan sonra Çelik zorla araçtan indirildi. Bunun üzerine sinirlenen İbrahim D. olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra çok hızlı bir şekilde olay yerine gelen İbrahim D., Çelik ve Hüseyin A.'ya çarptı. İbrahim D. olay yerinden geri geri kaçmak isterken de Çelik'in üzerinden geçti. Olaydan sonra Çelik'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla iki yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Televizyon yarışmasında birinci olmuştu Sevgilisi kamyonetle ezdi

    Çelik'in durumu ağır olduğu için özel hastaneden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balacalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyninden ameliyat olan Çelik 17 günden bu yana komadan çıkamadı. Bitkisel hayattaki genç kızın engelli kalabileceği, diğer yaralı Hüseyin A.'nın ise hafif yaralandığı ve taburcu olduğu belirlendi. Polis, olaydan sonra tahkikat başlattı. Sevgilisine çarpan ve eski erkek arkadaşını da yaralayan İbrahim D. olaydan 5 gün sonra yakalandı. İbrahim D. ifadesinde sevgilisine çarpmak istemediğini ancak istemeden bir kaza olduğunu söyledi. İbrahim D. ifadesi alındıktan sonra emniyetten tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Televizyondaki yemek yarışmasının birincisi

    Öte yandan, erkek arkadaşı tarafından ezilen ve 17 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ece Çelik'in daha önce 2 televizyon yarışmasına katıldığı, son katıldığı yemek programında ise 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı ortaya çıktı.

    Kazandığı parayla kendine ev tutup ailesinden ayrı yaşayan Çelik'in kalan parayla da geçimini sağladığı öğrenildi. 17 gündür hastanede tedavi gören Çelik'in kazanın ardından bir gözünü kaybettiği, beyin cerrahi bölümünde ise bilinci kapalı şekilde tedavi gördüğü bildirildi.

    Etiketler: ece çelik , Kamyonet , Televizyon , yarışma , Tedavi
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