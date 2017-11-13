Telefonunuzun bataryası neden çabuk tükeniyor?

Android Oreo, geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen güneş tutulması esnasında duyuruldu ve kendisi için kalabalık bir hayran grubu oluşturmayı başardı. Yeni mobil işletim sistemi bir çok yeniliği de beraberinde getirdi, örneğin daha tanınabilir emojiler, uygulamalar için bildirim noktaları gibi. Şimdiyse Android 8.1 geliyor ve bu sürüm sayesinde hangi uygulamaların pili tükettiğini çok daha net şekilde görebileceksiniz.

Android Police'in yayınladığı yeni rapora göre, Android 8.1 geliştirici önizlenimide bulunan yeni özellik, bilindik Pil ekranının üst kısmında bir bayrak ikonuna dokunarak hangi uygulamaların sıradışı şekilde pil kullandığını görmenizi sağlıyor. Pil tüketimini hızlandıran uygulamaların yaanında kırmızı bir pil işareti beliriyor ve eğer daha detaylı bilgi isterseniz buna da erişebiliyorsunuz. Kaynakta görsterileren örneklerde sık GPS kullanan bir uygulama ve Twitter'ın sürekli bilgi çekmek için telefonun uyumasını önlediğini görüyoruz.





Pil ömrünü uzatmak sadece donanımsal değil yazılımsal önlemler de gerektiriyor, ve Android 8.1 bu konuda oldukça uzmanlaşmış bir işletim sistemine dönüşmüş durumda. Google'ın bu çabası sayesinde uygulama geliştiricileri de pil tasarrufuna dikkat etmek zorunda kalabilir, bu da daha bile fazla pil tasarrufuna yol açabilir.