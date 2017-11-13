Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Telefonunuzun bataryası neden çabuk tükeniyor?

    Telefonunuzun bataryası neden çabuk tükeniyor?

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 07:49 | Son Güncelleme:

    Hangi Android uygulamalarının pilinizi nasıl tükettiğini görmek istiyorsanız, Android Oreo 8.1'den size güzel bir müjde var!

    Android Oreo, geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen güneş tutulması esnasında duyuruldu ve kendisi için kalabalık bir hayran grubu oluşturmayı başardı. Yeni mobil işletim sistemi bir çok yeniliği de beraberinde getirdi, örneğin daha tanınabilir emojiler, uygulamalar için bildirim noktaları gibi. Şimdiyse Android 8.1 geliyor ve bu sürüm sayesinde hangi uygulamaların pili tükettiğini çok daha net şekilde görebileceksiniz.

    Android Police'in yayınladığı yeni rapora göre, Android 8.1 geliştirici önizlenimide bulunan yeni özellik, bilindik Pil ekranının üst kısmında bir bayrak ikonuna dokunarak hangi uygulamaların sıradışı şekilde pil kullandığını görmenizi sağlıyor. Pil tüketimini hızlandıran uygulamaların yaanında kırmızı bir pil işareti beliriyor ve eğer daha detaylı bilgi isterseniz buna da erişebiliyorsunuz. Kaynakta görsterileren örneklerde sık GPS kullanan bir uygulama ve Twitter'ın sürekli bilgi çekmek için telefonun uyumasını önlediğini görüyoruz.

    Telefonunuzun bataryası neden çabuk tükeniyor

    Pil ömrünü uzatmak sadece donanımsal değil yazılımsal önlemler de gerektiriyor, ve Android 8.1 bu konuda oldukça uzmanlaşmış bir işletim sistemine dönüşmüş durumda. Google'ın bu çabası sayesinde uygulama geliştiricileri de pil tasarrufuna dikkat etmek zorunda kalabilir, bu da daha bile fazla pil tasarrufuna yol açabilir.

    Etiketler: telefon , şarj
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri