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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
07.03.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Zuckerberg: Facebook'u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğim

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Zuckerberg: Facebook'u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğim

Mark Zuckerberg, bir blog yazısıyla, kurucusu olduğu sosyal medya platformu Facebook'u gizlilik odaklı bir platform haline dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

İnsanların artık daha fazla gizlilik içerisinde paylaşım yapmayı istediğini söyleyen Zuckerberg, Facebook'u da gelecek yıllarda bu talebe göre şekillendireceğini kaydetti.

Zuckerberg, "Son 15 yılda Facebook ve Instagram insanlara bir kent meydanının dijital versiyonunda arkadaşlar, topluluklar ve ilgilerini çeken alanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Ancak insanlar giderek artan bir şekilde oturma odasının dijital versiyonunda gizlilik içerisinde bağ kurmak istiyorlar" dedi.

Sosyal medya devinin kurucusu, bir dizi gizliliği ihlâl skandalı nedeniyle topa tutulmuştu.

Zuckerberg, buna yanıt olarak sosyal medya platformunu gizliliği koruma, şifreli mesajlaşma ve güvenli veri depolama çerçevesinde şekillendirmek istediğini belirtti.

Facebook'un "özel hayat ve ifade özgürlüğü gibi insan hakları konusunda kötü sicili olan ülkelerde hassas verileri depolamayacağını" da kaydetti.

Yazıda, "Bu prensibi savunmak, hizmetlerimizin bazı ülkelerde bloke edilmesi ya da başka ülkelerde yakın bir zaman içerisinde hizmet vermeye başlayamamamız anlamına gelebilir. Bu bedeli ödemeye hazırız" denildi.

Yeni iş modelleri

Zuckerberg, şifreli mesajlaşmanın internet üzerinden ödeme ve ticaret çerçevesinde yeni iş modelleri yaratacağını da belirtti.

Facebook için öngördüğü bu vizyonu ne zaman uygulamaya sokacağı konusunda kesin bir tarih vermeyen Zuckerberg, "birkaç yıl içinde" demekle yetindi.

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcı verilerini şirketlere satmak, bu verilerin usulsüz kullanımını denetlememek, telefonlarına sosyal medya platformunun uygulamasını yükleyen kişilerin cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmakla suçlanmıştı.

Sosyal medya platformu bu tür gizliliği ihlâl suçlamalarına rağmen kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini söylüyor.

Facebook verilerine göre, geçen yıl ayda en az bir kez siteye giren kullanıcı sayısı yüzde 9 artarak 2,32 milyar kişiye ulaştı.

Ancak pazar araştırma firması Edison'a göre, sosyal medya platformunun en büyük ikinci pazarı olan ABD'de 2017'den beri kullanıcı sayısı 15 milyon azaldı.

Zuckerberg blog yazısını şu sözlerle noktaladı:

"İnsanların paylaştıkları bilgilerin sadece görülmesini istedikleri kişi tarafından görüldüğünü ve sonsuza kadar var olmaya devam etmediğini bilerek gizlilik içerisinde konuşabildikleri ve özgürce yaşayabildikleri bir dünya doğrultusunda çalışmamız gerektiğine inanıyorum."

"Eğer dünyanın bu doğrultuda hareket etmesine yardımcı olabilirsek, yarattığımız farklılıktan gurur duyacağım."

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