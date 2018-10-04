YouTube'a yepyeni bir özellik daha geldi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
04.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

YouTube'a yepyeni bir özellik daha geldi!

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YouTube'a yepyeni bir özellik daha geldi!

YouTube'da gezinirken bir yandan video izlemeye devam etmek çoğu kullanıcının uzun süredir istediği ve bunun için tarayıcı eklentileri kullandığı bir özellikti. Mart ayında ise Google bu özelliğe YouTube üzerinde destek vermek için kolları sıvamıştı. Bu tarihten sonra bu özellik için aylardır sürdürülen A/B grup testleri artık nihayet sona ermiş gibi görünüyor.

9to5 Google'a göre bu sıkı A/B grup testleri sonrasında Google artık bu özelliği daha fazla kullanıcıya açmaya karar vererek bir miniplayer butonunu video araçlarının en soluna koydu. Bunun için bir hesaba girmek veya gizlilik modunu açmaya gerek yok çünkü görünüşe göre değişiklik sadece sunucu taraflı.

Miniplayer butonuna bastıktan sonra YouTube'da gezmeye devam edebiliyorsunuz. Mini oynatıcı penceresinde video adı ve paylaşan kanal ismi yer alırken diğer oynatma listeleri de oynatıcıya eklenmiş. Ayrıca videoda herhangi bir ana gidebileceğiniz arama çubuğu da oynatıcının altındaki yerinde duruyor. Eğer bir müzik listesini mini oynatıcıda dinliyorsanız karıştırma ve tekrar düğmeleri de ortaya çıkabiliyor.

YouTubea yepyeni bir özellik daha geldi

Mini oynatıcıya bastığınızda YouTube üzerinde ziyaret ettiğiniz sayfaya geri dönüyorsunuz, eğer bunu video sayfasında yaptıysanız genellikle YouTube ana sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Mini oynatıcıyı sağ üstünde çıkan çarpı işaretinden kapatmanız da mümkün. Eğer video penceresine tıklarsanız video sayfasına geri yönlendiriliyorsunuz ve sağ tıklamanız durumda da video ayarları ortaya çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: YOUTUBE'UN ÇALIŞMA OFİSİNDEN GÖRÜNTÜLER

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