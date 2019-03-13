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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.03.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

YouTube'a girenlere önemli uyarı: Filtre dönemi başladı

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YouTube'a girenlere önemli uyarı: Filtre dönemi başladı

Snapchat'le başlayan hikayeler özelliği neredeyse tüm sosyal medya platformlarında kullanılıyor. Aynı zamanda YouTube'da da yer alan bu özelliğe arttırılmış gerçeklik tabanlı filtreler ekleniyor. 

Uzun bir zamandır YouTube'da bulunan hikayeler özelliğinin pek bir işlevi olmamasına karşı yeni bir özellik ortaya çıktı. Hemen hemen her hikayeler özelliğinin yer aldığı platformda gördüğümüz  arttırılmış gerçeklik tabanlı filtreler YouTube'a da geldi.

Yapay zeka temelli filtreler geliştiren Google, yeni gerçekliği arttırılmış filtrelerin çok daha iyi şekilde yüz ayırt edebildiğini ve sanal gözlük filtreler yansımalar ve sanal gölgeler sayesinde oldukça doğal bir görünüm sağlayabilecek. 

Google tarafından geliştirilen özellik diğer platformlarda kullanılan filtrelere karşı oldukça daha fazla gerçekliğe sahip olacak. Söz konusu özellik şu an yalnızca 10 bin aboneye sahip içerik üreticileri için açık durumda. Fakat henüz beta sürümünde olduğundan dolayı bazı 10 bin aboneyi geçmiş kullanıcıların da erişemeyeceğini belirtelim. 

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