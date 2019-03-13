YouTube'a girenlere önemli uyarı: Filtre dönemi başladı
Snapchat'le başlayan hikayeler özelliği neredeyse tüm sosyal medya platformlarında kullanılıyor. Aynı zamanda YouTube'da da yer alan bu özelliğe arttırılmış gerçeklik tabanlı filtreler ekleniyor.
Uzun bir zamandır YouTube'da bulunan hikayeler özelliğinin pek bir işlevi olmamasına karşı yeni bir özellik ortaya çıktı. Hemen hemen her hikayeler özelliğinin yer aldığı platformda gördüğümüz arttırılmış gerçeklik tabanlı filtreler YouTube'a da geldi.
Yapay zeka temelli filtreler geliştiren Google, yeni gerçekliği arttırılmış filtrelerin çok daha iyi şekilde yüz ayırt edebildiğini ve sanal gözlük filtreler yansımalar ve sanal gölgeler sayesinde oldukça doğal bir görünüm sağlayabilecek.
Google tarafından geliştirilen özellik diğer platformlarda kullanılan filtrelere karşı oldukça daha fazla gerçekliğe sahip olacak. Söz konusu özellik şu an yalnızca 10 bin aboneye sahip içerik üreticileri için açık durumda. Fakat henüz beta sürümünde olduğundan dolayı bazı 10 bin aboneyi geçmiş kullanıcıların da erişemeyeceğini belirtelim.
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