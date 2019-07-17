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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.07.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

YouTube Premium nedir? Türkiye'de kullanıma sunuldu

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YouTube Premium nedir? Türkiye'de kullanıma sunuldu

YouTube Premium Türkiye'de kullanıcılara bugün itibarıyla resmen sunuldu. Kullanıcılar YouTube'a girdiklerinde artık bakın neyle karşılaşacaklar?

Bir süredir yurt dışında kullanımda olan YouTube'un ücretli üyelik servisi YouTube Premium, nihayet Türkiye'de kullanıma sunuldu. Bugünden itibaren yayınlanan bu özel servis ile kullanıcılar videoları reklamsız izleyebilecek, istediği videoları da telefonlarına veya bilgisayarlarına indirebilecek. YouTube'un hazırladığı özel içeriklere de erişim imkanı tanıyacak olan YouTube Premium, beraberinde Spotify'a dişli bir rakip olması beklenen YouTube Music ile geliyor. 

3 AY BEDAVA OLACAK

YouTube Premium servisini kullanmak isteyen kullanıcılar, ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeyecek. Üç aylık sürenin sonunda ise kullanıcılar kendilerine uygun bir tarife seçip ücretli abone olarak kalmaya devam edebilecek. Ücret ödemek istemeyen kullanıcılar ise YouTube Premium aboneliğini sonlandırıp ücretsiz olarak YouTube'u kullanmayı sürdürecek. 

Peki YouTube, Premium servisi için kullanıcılarından aylık ne kadar ücret alacak? YouTube Premium ve YouTube Music servislerini içeren standart pakete üye olmak isteyen kullanıcılar, aylık 16,99 TL ödeme yapması gerekecek. Sadece YouTube Music uygulamasını kullanmak isteyenler ise 13,99 TL ödeme yapması yeterli olacak.

YouTube Premium nedir Türkiyede kullanıma sunuldu

AİLE TARİFESİYLE UCUZA GELİYOR

YouTube, aynı zamanda aile üyeliği de sunuyor. Bu sayede aynı aileden olanlar daha uygun fiyatlarla abonelik alma şansına sahip. 5 kişilik bir aileyi düşünecek olursak, YouTube Premium ile birlikte YouTube Music aboneliğinin aylık bedeli 25,99 TL iken, sadece YouTube Music üyeliğini isteyen ise 20,99 TL ödeyecek.

YouTube Premium üyeliğini aktif hale getirdiğinizde videoları artık telefonunuza veya bilgisayarınıza indirebildiğinizi göreceksiniz. Bunun için videoların hemen altında bulunan indirme butonuna tıklamanız yeterli. İndirme bağlantısına tıkladığımızda istediğiniz çözünürlüğü de seçme şansına sahipsiniz. Örneğin kullanıcılar 360p veya 720p çözünürlüğünde aynı videoyu farklı çözünürlüklerde indirebilecek. 

iOS işletim sistemi yüklü cihazlarda ise fiyatlarda bazı farklılıklar mevcut. Örneğin 16,99 TL olan standart YouTube Premium üyeliğinin iPhone'lar için bedeli 21,99 TL olması oldukça dikkat çekici. 

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