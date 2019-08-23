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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.08.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

YouTube Premium abonesi olanlara önemli uyarı

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YouTube Premium abonesi olanlara önemli uyarı

Google, YouTube Premium abonesi olan herkese bir e-posta yolladı ve platformda yapılan bir dizi değişikliğin duyurusunu yaptı. Peki yeni dönemde YouTube Premium nasıl olacak?

İşte Google'dan gelen ilgili mesaj:

"YouTube Originals, YouTube ve YouTube Music içerikleriyle ilgili güncellemeyi sizinle paylaşmak istedik. Diğer Premium avantajlarınızda bir değişiklik olmayacak.YouTube Originals, YouTube ve YouTube Music içerikleriyle ilgili güncellemeyi sizinle paylaşmak istedik.

Diğer Premium avantajlarınızda bir değişiklik olmayacak.

YouTube Originals içeriklerini artık anında izleyebileceksiniz

Premium üyesi olduğunuz için YouTube Originals canlı yayınlarını, filmlerini ve dizilerin tüm sezonlarını, yayınlandıkları anda, reklam görmeden izlemeye devam edebilirsiniz.24 Eylül 2019'dan sonra piyasaya sürülen yeni YouTube Originals dizileri, filmleri ve canlı etkinlikleri üye olmayan kullanıcılara da ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Ancak onlara yayınların arasında reklam izletilecek. Üyelerimiz yeni sezonların bütün bölümlerine anında ulaşabilecekler.

Fakat üye olmayan kullanıcılar her bölümü ancak yayınlandıktan sonra izleyebilecek. Genelde Director's Cut ve YouTube Originals filmlerinin yayınlanmamış sahneleri ile canlı etkinlikler sadece siz üyelerimizin erişimine özel olacak. Bu değişiklikler hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

YouTube'da içerik indirmede yapılan güncellemeler

YouTube Originals'a erken erişmenin yanısıra, üyeliğiniz sayesinde reklamsız video izlemeye, uygulamayı arka planda oynatmaya ve (YouTube Originals dahil olmak üzere) YouTube videolarını çevrimdışı izlemek üzere telefonunuza indirmeye devam edebilirsiniz.

"İndirmenizi Önerdiğimiz İçerikler" bölümünü YouTube uygulamasında Kitaplık kısmına da ekledik. Böylece size özel önerilerimize göz atabilecek ve bu videoları telefonunuza indirebileceksiniz.

YouTube Müzik özelliklerinde yaptığımız değişiklikler

Üyeliğinizle birlikte YouTube Music'e kesintisiz erişiminiz de devam ediyor (Android/iOS). Premium üyesi olduğunuz için YouTube Music uygulamasıyla telefonunuzda reklamsız, internetsiz ve arka planda çalarak müzik dinleyebilirsiniz.

• Ses ve video arasında geçiş yapın: sadece tek bir parmağınızı kaydırarak duraklama ya da kesinti olmaksızın şarkı ve klip arasında geçiş yapın.

• Akıllı indirme özelliği: Beğenilen Şarkılar listesinden veya başka sevdiğiniz listelerden ve albümlerden tam 500 şarkıyı telefonunuza otomatik olarak indirebilirsiniz. Bu özellik şu an için sadece Android cihazlarda bulunuyor. 

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