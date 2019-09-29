YouTube doğrulanmış rozetlerini bir bir hesaplardan kaldırıyor
Dünyanın önde gelen video platformlarından YouTube, geçtiğimiz günlerde çoğu içerik üreticisine mail göndererek, "doğrulanmış rozeti alma" politikasının değişeceğini ve doğrulanmış rozeti bulunan mevcut çoğu Youtube kanalının doğrulanmış rozetinin kaldırılacağını açıklamıştı. Şirket, bu mesajından sonra kararını uygulamaya başladı. Peki bundan sona ne olacak? Rozeti kaldırılan ilk YouTuber kim oldu?
Birçok Youtuber, bu mesajın ardından "öyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali yok" şeklinde açıklamalar yapsa da, Youtube doğrulanmış rozetlerini çoktan kaldırmaya başladı bile.
Doğrulanmış rozeti alma şartlarında birçok değişiklik yapan Youtube'un yaptığı en büyük değişiklik ise "Başka içerik üreticilerini içeriğini taklit eden YouTube kanallarının doğrulanmış rozetini kaldıracağız." maddesi oldu.
Sosyal medya platformu MagazinTube'un yayınladığı habere göre, bu açıklama ve değişikliklerin ardından doğrulanmış rozeti kaldırılan ilk YouTuber, Sierra Schultzzie adlı 949 bin aboneye sahip olan ABD'li ünlü isim oldu.
Henüz Türkiye'de ki herhangi bir içerik üreticisinin doğrulanmış rozeti kaldırılmazken, yeni politikanın ilerleyen zamanlarda tüm ülkelere yayılması bekleniyor.
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