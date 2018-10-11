Yollardan elektrik üretilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ve ekibinin geliştirdiği ve patenti alınan sistemle taşıtların üzerinden geçmesiyle ortaya çıkacak mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülecek.

11 Ekim 2018 - 21:23:49 Hürriyet Haber

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EÜ'den yapılan açıklamada, Doç. Dr. Ünsalan, yollarda yüksek kasis sistemiyle elektrik elde edilebildiğini ama bu yöntemin uzun vadede taşıtlarda yıpranmaya neden olabileceğini belirtti.

"Kardiyosis" adını verdikleri sistemle yoldaki kasis yüksekliğini 1-2 santimetreye kadar indirdiklerini ve neredeyse üzerinden geçildiğinde fark edilmeyeceğini bildiren Doç. Dr. Ünsalan, şunları kaydetti:

"Üzerinden kamyon, tır, otomobil, bisiklet geçebilir her türlü tekerlekler üzerinde hesaplamalar yapıldı. Bizim sistemimizin getirdiği en büyük fark ise tekerlek yüzeyinde hiçbir etkiye maruz bırakmayacak şekilde tasarlanması. Üzerinden geçerken neredeyse hissedilmeyecek kadar bir yükseklikte sistem geliştirdik. Tekerlek baskıyı uyguluyor, daha sonra sistemin içindeki sıvı, kalp kapakçığından etkilendiğimiz bir sistemle içerideki türbine hareket ediyor. Türbin döndükçe alternatörde de enerji üretilip daha sonra depolanıyor. Kısa süre içinde uygulamaya da geçmeyi düşünüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz sistem kesinlikle yeşil enerji diyebileceğimiz kategoride ve mekanik etkiyi elektrik enerjisine dönüştürerek kazanç elde etmenizi sağlıyor."

EÜ Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın patenti alınan sistemi geliştiren Doç. Dr. Ünsalan ve araştırma ekibini ziyaret etti.

Budak, Doç. Dr. Ünsalan ve ekibini tebrik ederek, "Ülkemize ve üniversitemize önemli katkılar sağlayan çalışmaların her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.