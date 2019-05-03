Yetişkinlere özel yazılım eğitimi için geri sayım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYetişkinlere özel yazılım eğitimi için geri sayım
GeriTeknoloji Yetişkinlere özel yazılım eğitimi için geri sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.05.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Yetişkinlere özel yazılım eğitimi için geri sayım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yetişkinlere özel yazılım eğitimi için geri sayım

Başta ABD ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere tüm dünyada uygulanan BootCamp eğitimi için ülkemizde geri sayıma geçildi.

Maker Codes, yetişkinlere yönelik özel eğitimler düzenliyor. 18 yaş üstü tüm katılımcıların yararlanabileceği Boot Camp ile hem onlara bir kariyer fırsatı sunmak, hem de geleceğe hazırlamak hedeflendi.

Platformun kurucularından Volkan Keskin, üniversiteye hazırlanan, üniversite mezunu ve iş arayan, yazılım dili bilip kendini daha da geliştirmek isteyen, sıfırdan yazılım dili öğrenip farklı kariyer hedefleyen, kurumsal hayatı bırakıp kendini farklı yönde geliştirmek isteyen herkesin bu programdan faydalanabileceğini aktardı.

Keskin, “Tüm dünyada şu an bir geçiş sürecinde yaşıyoruz. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve teknolojiyi kullanabilen kişilere ihtiyaç çoğalıyor. Bu ihtiyacı Batı dünyası Boot Camp’lerle çözdü. Hiç yazılım bilmeyen bir kişi 3 ay sonra bu tarz bir kampa katılıp, yazılım alanında iş imkanı bulabiliyor” dedi.

Türkiye’de işsizliğin her geçen gün arttığı bu dönemde yetişkinlere bir kapı aralamayı amaçladıklarını söyleyen Keskin, Yapay zeka’nın hayatımızda olduğu, farklı meslek dallarının olacağı bir döneme hazırlık yapılması gerektiğine işaret etti.

Boot Camp konusunda uzun zamandır araştırma yaptıklarını söyleyen Keskin, son 3 yıldır çocuklara Kodlama eğitimi verdiklerini, 10 yıllık bir yazılım şirketi olduklarını hatırlatarak, bu bilgi birikimini yetişkinlere de aktarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kodlama konusunda bilgisi olmayan katılımcılara, Bootcamp eğitimi verilerek eğitimin sonunda iyi bir düzeye getirilmesi hedefleniyor. Bu eğitimde katılımcıların başlangıçta Windows kullanabilecek düzeyde olmaları yeterli. Sözel ve sayısal her eğitim branşından katılımcıların katılabileceği bir içerik ve program hazırlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?