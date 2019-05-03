Yetişkinlere özel yazılım eğitimi için geri sayım

Maker Codes, yetişkinlere yönelik özel eğitimler düzenliyor. 18 yaş üstü tüm katılımcıların yararlanabileceği Boot Camp ile hem onlara bir kariyer fırsatı sunmak, hem de geleceğe hazırlamak hedeflendi.

Platformun kurucularından Volkan Keskin, üniversiteye hazırlanan, üniversite mezunu ve iş arayan, yazılım dili bilip kendini daha da geliştirmek isteyen, sıfırdan yazılım dili öğrenip farklı kariyer hedefleyen, kurumsal hayatı bırakıp kendini farklı yönde geliştirmek isteyen herkesin bu programdan faydalanabileceğini aktardı.

Keskin, “Tüm dünyada şu an bir geçiş sürecinde yaşıyoruz. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve teknolojiyi kullanabilen kişilere ihtiyaç çoğalıyor. Bu ihtiyacı Batı dünyası Boot Camp’lerle çözdü. Hiç yazılım bilmeyen bir kişi 3 ay sonra bu tarz bir kampa katılıp, yazılım alanında iş imkanı bulabiliyor” dedi.

Türkiye’de işsizliğin her geçen gün arttığı bu dönemde yetişkinlere bir kapı aralamayı amaçladıklarını söyleyen Keskin, Yapay zeka’nın hayatımızda olduğu, farklı meslek dallarının olacağı bir döneme hazırlık yapılması gerektiğine işaret etti.

Boot Camp konusunda uzun zamandır araştırma yaptıklarını söyleyen Keskin, son 3 yıldır çocuklara Kodlama eğitimi verdiklerini, 10 yıllık bir yazılım şirketi olduklarını hatırlatarak, bu bilgi birikimini yetişkinlere de aktarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kodlama konusunda bilgisi olmayan katılımcılara, Bootcamp eğitimi verilerek eğitimin sonunda iyi bir düzeye getirilmesi hedefleniyor. Bu eğitimde katılımcıların başlangıçta Windows kullanabilecek düzeyde olmaları yeterli. Sözel ve sayısal her eğitim branşından katılımcıların katılabileceği bir içerik ve program hazırlandı.