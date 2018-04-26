Yerli arama motoru yaani.com.tr telefondan sonra bilgisayarlara da geldi!
Turkcell tarafından geliştirilen ve ilk sürümü sadece mobil cihazlarda kullanılabilen yerli arama motoru Yaani'nin web versiyonu da hayata geçirildi.
Yaani artık bilgisayarda web arayacılar üzerinde www.yaani.com.tr adresinden arama yapabilecek. Mobil versiyonu çok ilgi gören Yaani'nin web versiyonu da uzun zamandır merakla bekleniyordu.
Turkcell bünyesinde görev yapan yerli yazılım mühendisleri tarafından tamamen Türkçe olarak geliştirilen Yaani, mobil versiyonunda olduğu gibi web versiyonunda da öğrenen arama motoru olarak karşımıza çıkıyor. Arama yapıldıkça kendi geliştiren Yaani.com.tr sürekli öğrenen akıllı arama motoru olarak Türkçe’nin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirildi. Böylece Yaani Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Türk insanıyla özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğunu ikon olarak kullanan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre; bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle