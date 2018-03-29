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    Yeni ucuz iPad Pro ne zaman gelecek?

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Apple'ın Chicago'da düzenlediği etkinlikte tanıttığı ve eğitim odaklı bir cihaz olan ucuz iPad Pro'nun teslimatlarına ne zaman başlanacak? İşte detaylar...

    Apple Pencil desteği ile gelen yeni ucuz iPad Pro, ABD'deki eğitim kurumları tarafından 299 dolar'a satın alınabilecek. Bireysel bir şekilde bu ürünü satın almak isteyenler ise 329 dolar ödeyecek. 9.7 inç boyutunda olan yeni iPad Pro'nun Türkiye'deki fiyatı da belirlenmiş durumda. Cihazın Wi-Fi bağlantılı ve 32 GB dahili depolama alanı sunan modeli Türkiye'de 1699 TL'den değer görecek. Hem Wi-Fi hem de hücresel verinin konumlandırıldığı 128 GB'lık modelin Türkiye fiyatı ise 2799 TL. 

    Yeni ucuz iPad Pro ne zaman gelecek

    Apple'ın A10 Fusion işlemcisinden beslenen ve 200 GB ücretsiz iCloud depolama alanı sunan modelin teslimatlarına ise ABD'de 2 Nisan tarihinde başlanacak. Kullanıcılar, şu anda verdiği siparişlerde 2-3 haftalık gönderim süresi ile karşılaşıyor. Gelen tahminler üzerine cihazın Türkiye teslimatı ise Nisan ayının ilk haftasında veya en geç ikinci haftasında başlayacak. 

    Etiketler: apple pencil , teslimat , eğitim odaklı
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