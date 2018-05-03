Yeni Macbook Air'ler ne zaman geliyor?
Apple'ın dizüstü bilgisayar ailesinin bir parçası olan Macbook Air'in yenileneceğine dair birtakım bilgiler sızmıştı. Şimdi de yenilenen Macbook Air'lerin ne zaman üretimine başlanacağı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde çıkan sızıntılara göre Apple'ın dizüstü bilgisayar modellerinden birisi olan Macbook Air yenilecek ve WWDC 2018'de tanıtılacaktı. Şimdi de Digitimes tarafından gelen sızıntıya göre Apple, yeni uygun fiyatlı ve Retina ekranlı Macbook Air modelini WWDC 2018 etkinliğinde tanıtmayacak.
Gelen haberlere göre Apple halen daha bu ürünü onaylamış değil. Şirketin yeni Macbook Air'leri bu yılın ikinci yarısında onaylaması bekleniyor. Ayrıca, cihazların üretimine ise bu yılın üçüncü çeyreğinde başlanacak. Son olarak 899 dolar'dan satışa sunulması beklenen yeni Macbook Air'de Intel işlemcilerin kullanılacağı düşünülüyor.
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